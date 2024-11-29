В Харькове продолжат строить метрополитен и закупят электробусы

В Харькове продолжается усовершенствование электротранспорта, а уже в следующем году в городе планируют продолжить строительство метрополитена.

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, городские власти уже провели переговоры с иностранными финансовыми учреждениями о предоставлении помощи на закупку необходимого оборудования.

Терехов рассказал, что у станции метро "Победа" под землей будет построено электродепо, рассчитанное на 100 вагонов.

"Мы также работаем над усовершенствованием трамваев. Колея в Харькове отличается от европейской, поэтому после войны нам необходимо будет построить собственный трамвай, образец которого уже есть. Кроме того, Харьков планирует закупить электробусы. Я очень хочу, чтобы наш город стал первым в Украине, где появится такой вид транспорта", – отметил мэр.

О планах продолжать строительство новых станций харьковского метрополитена Терехов заявлял еще в мае 2023 года.

Как тогда отмечалось, на развитие коммунального предприятия "Харьковский метрополитен" Евробанк предоставил городу кредит в размере 320 миллионов евро.

Эти средства были выделены на строительство двух новых станций Алексеевской линии — "Державинская" и "Одесская" — а также закупку 85 единиц подвижного состава.

Сообщалось, что Харьков получит из государственного бюджета на строительство Алексеевской линии более 722 миллионов гривен.

"Мы сменили одну вещь в планах — электродепо будет не наземное, а подземное. Это удорожание проекта, но наши партнеры вместе с нами пошли на это. Будем обязательно строить — это очень целесообразно. Много пострадало находившихся на поверхности поездов метрополитена, из-за российских обстрелов. Поэтому нам также нужен и подвижной состав, он очень совсем другим, чем был, с учетом экономии. Электроэнергии. Поэтому будем строить. Ничего не останавливаем.