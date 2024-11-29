У Харкові продовжать будувати метрополітен та закуплять електробуси

У Харкові наразі триває удосконалення електротранспорту, а вже наступного року в місті планують продовжити будівництво метрополітену.

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Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, міська влада вже провела перемовини з іноземними фінансовими установами щодо надання допомоги на закупівлю необхідного устаткування.

Терехов розповів, що біля станції метро "Перемога" під землею буде збудоване електродепо, розраховане на 100 вагонів.

"Ми також працюємо над удосконаленням трамваїв. Колія в Харкові відрізняється від європейської, тому після війни нам необхідно буде побудувати власний трамвай, зразок якого вже є. Крім того, Харків планує закупити електробуси. Я дуже хочу, щоб наше місто стало першим в Україні, де з’явиться такий вид транспорту", - зазначив мер.

Про плани продовжувати будівництво нових станцій харківського метрополітену Терехов заявляв ще в травні 2023 року.

Як тоді зазначалося, на розвиток комунального підприємства "Харківський метрополітен" Євробанк надав місту кредит розміром в 320 мільйонів євро.

Ці кошти, зокрема, були виділені на будівництво двох нових станцій Олексіївської лінії — "Державінська" та "Одеська" — а також закупівлю 85 одиниць рухомого складу.

Повідомлялося, що Харків отримає з державного бюджету на зазначене будівництво Олексіївської лінії понад 722 мільйони гривень.

"Ми змінили одну річ у планах — електродепо буде не наземне, а підземне. Це здорожчання проєкту, але наші партнери разом з нами пішли на це. Будемо обов'язково будувати — це дуже доцільно. Багато постраждало потягів метрополітену, які перебували на поверхні, через російські обстріли. Тому нам також потрібен і рухомий склад, він дуже зовсім іншим, аніж був, з урахуванням економії електроенергії. Тому будемо будувати. Нічого не зупиняємо. Є зацікавлені іноземні підприємства, які хочуть будувати і будуть будувати, якщо виграють тендер", - розповідав в інтерв’ю «Суспільному» Терехов.