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Верховная Рада приняла законопроект, которым приравнивает электронные билеты на проезд в общественном транспорте к бумажным
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте".
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он пояснил, что принятый закон предусматривает определение электронного билета на ряду с бумажным билетом основанием для заключения договора перевозки пассажира и багажа.
Соответствующий законопроект №5705 во втором чтении поддержали 256 народных депутатов.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он разработан с целью использования электронного билета в качестве правового основания для заключения договора перевозки пассажира и багажа, а также создания условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с целью обеспечения реализации одной из ключевых реформ транспортной отрасли – внедрение электронного билета.
Согласно определению в законопроекте, е-билет – это электронный проездной документ, информация в котором зафиксирована с соблюдением требований, установленных законодательством, в форме электронных данных, включая обязательные реквизиты и сведения, которые после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда предоставляют право пассажиру на получение транспортных услуг.
"Отныне электронный билет для проезда в транспорте признается на одном уровне с бумажными аналогами", - объяснил член Комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Александр Горенюк.
Добавим, что законопроект №5705 был зарегистрирован в Верховной Раде еще в июне 2021 года. Спустя год его приняли за основу, а теперь он прошел полное принятие.
Фото: ua.depositphotos.com