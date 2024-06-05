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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким прирівнює електронні квитки на проїзд у громадському транспорті до паперових
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він пояснив, що ухвалений закон передбачає визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.
Відповідний законопроєкт №5705 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його розроблено з метою використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі - впровадження електронного квитка.
Згідно з визначенням у законопроєкті, е-квиток — це електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована з дотриманням вимог, встановлених законодавством, у формі електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду надає право пасажиру на одержання транспортних послуг.
"Відтепер електронний квиток для проїзду у транспорті визнається на рівні з паперовими аналогами", – пояснив член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк.
Додамо, що законопроєкт №5705 був зареєстрований у Верховній Раді ще у червні 2021 року. Через рік його прийняли за основу, а тепер він пройшов повне ухвалення.
Фото: ua.depositphotos.com