Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким прирівнює електронні квитки на проїзд у громадському транспорті до паперових

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті".

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він пояснив, що ухвалений закон передбачає визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком, підставою для укладення договору перевезення пасажира та багажу.

Відповідний законопроєкт №5705 у другому читанні підтримали 256 народних депутатів.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що його розроблено з метою використання електронного квитка у якості правової підстави для укладення договору перевезення пасажира та багажу, а також створення умов для належного функціонування автоматизованої системи оплати вартості проїзду в міському пасажирському транспорті з метою забезпечення реалізації однієї з ключових реформ транспортної галузі - впровадження електронного квитка.

Згідно з визначенням у законопроєкті, е-квиток — це електронний проїзний документ, інформація в якому зафіксована з дотриманням вимог, встановлених законодавством, у формі електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити та відомості, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду надає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

"Відтепер електронний квиток для проїзду у транспорті визнається на рівні з паперовими аналогами", – пояснив член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Олександр Горенюк.

Додамо, що законопроєкт №5705 був зареєстрований у Верховній Раді ще у червні 2021 року. Через рік його прийняли за основу, а тепер він пройшов повне ухвалення.

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