Армия РФ нанесла ракетный удар по Чернобаевке, атаковала Харьковщину КАБами: ситуация в регионах

Ночью 22 февраля российские оккупанты запустили ударные беспилотники и ракету по территории Украины. ПВО уничтожило вражеских 8 дронов. Армия РФ нанесла 578 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, в Херсонской области от обстрелов три человека ранены, а в Харьковской области погиб гражданский.

ПВО ночью уничтожила 8 вражеских БПЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью враг запустил 10 беспилотников типа Shahed из района Приморско-Ахтарск в России и ракету Х-31П из акватории Черного моря.

Украинская ПВО уничтожила 8 беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

В Херсонской области по Чернобыевке враг нанес ракетный удар

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 47 обстрелов, выпустив 156 снарядов, с применением артиллерии, минометов, танков, БпЛА и авиации. По Чернобаевке враг нанес ракетный удар.

По городу Херсон враг выпустил 34 снаряда.

По словам Прокудина, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, складское помещение в Херсонском районе, сотовую башню в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

В Николаевской области пострадал человек

В Николаевской области российские войска утром 22 февраля обстреляли Лиманы Галицыновской общины, сообщает Николаевская ОВА.

По предварительной информации, пострадал один человек – медицинская помощь предоставлена на месте. Один жилой дом разрушен, несколько близлежащих – повреждены. Возникший пожар оперативно ликвидирован.

Оккупанты нанесли 578 ударов по Запорожской области

За сутки вражеская армия нанесла 578 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, сообщает председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты совершили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малиновке, Роботиному, Малой Токмачке, Новоданиловке, Новодаровке и Новоандреевке и 35 РСЗО-обстрелов Левадного, Малой Токмачки и Роботиного. Также рашисты удаоили 6 авиаснарядами по Орехову, Малой Токмачке, Новоандреевке и Роботиному.

407 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоданиловки, Новодаровки и Малой Токмачки.

За сутки поступило 22 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.

Армия РФ атаковали Харьковщину КАБами

В Харьковской области российская армия за сутки обстреляла около 15 населенных пунктов, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, авиаудары оккупанты нанесли по населенным пунктам Милово, Ольховатко, Григоровка, Петропавловка.

В селе Ольховатка Купянского района в результате вражеских обстрелов КАБами поврежден частный дом.

В пгт Двуречная Купянского района в результате обстрела погиб 1 гражданский. Все данные и происшествия устанавливаются.

Также захватчики совершили минометные и артиллерийские обстрелы с. Ивановка Купянского района. Ранен 52-летний мирный житель.