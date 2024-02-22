Армія РФ завдала ракетного удару по Чорнобаївці, атакувала Харківщину КАБами: ситуація у регіонах

Вночі 22 лютого російські окупанти запустили ударні безпілотники та ракету по території України. ППО знищила ворожих 8 дронів. Армія РФ завдала 578 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, на Херсонщині від обстрілів троє людей поранені, а на Харківщині загинув цивільний.

ППО вночі знищила 8 ворожих БПЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі ворог запустив 10 безпілотників типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ, що в Росії, та протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Натомість українська ППО знищила 8 безпілотників у межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

На Херсонщині по Чорнобаївці ворог завдав ракетного удару

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, за минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 156 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, БпЛА та авіації. По Чорнобаївці ворог завдав ракетного удару.

По місту Херсон ворог спрямував 34 снаряди.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, складське приміщення у Херсонському районі, стільникову вежу у Бериславському районі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

На Миколаївщині постраждала людина

У Миколаївській області російські війська зранку 22 лютого обстріляли Лимани Галицинівської громади, повідомляє Миколаївська ОВА.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина – медична допомога надана на місці. Один житловий будинок зруйновано, кілька прилеглих – пошкоджено. Пожежу, що виникнула, оперативно ліквідовано.

Окупанти завдали 578 ударів по Запорізькій області

За добу ворожа армія завдала 578 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти здійснили 130 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малинівці, Роботиному, Малій Токмачці, Новоданилівці, Новодарівці та Новоандріївці й 35 РСЗВ-обстрілів Левадного, Малої Токмачки та Роботиного. Також рашисти вгатили 6 авіаснарядами по Оріхову, Малій Токмачці, Новоандріївці й Роботиному.

407 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки та Малої Токмачки.

За добу надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила.

Армія РФ атакували Харківщину КАБами

У Харківській області російська армія за добу обстріляла близько 15 населених пунктів, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, авіаударів окупанти завдали по населеним пунктам Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка.

У селі Вільхуватка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу КАБами пошкоджено приватний будинок.

В смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються.

Також загарбники здійснили мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного мешканця.