Армия РФ обстреляла базы отдыха в Харьковской области, есть погибший и раненые: ситуация в регионах

В ночь на понедельник, 3 июня, российские войска нанесли ряд ракетных ударов по Харьковской области. В результате обстрела баз отдыха погиб местный житель, еще двое получили ранения.

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Россияне нанесли удары по базе отдыха на Харьковщине, есть погибший и раненые

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской общине. По данным ОВА, ударов было по меньшей мере пять.

В результате атаки произошли попадания на территорию комплекса отдыха, из-за чего погиб один гражданский мужчина.

Кроме того, ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина.

В общине повреждены дома базы отдыха.

Кроме того, в 09:18 воскресенья, 2 июня, российские войска атаковали Старый Салтов Чугуевского района. Обстрелом поврежден гражданский автомобиль, пострадали два человека.

В 10:00 захватчики ударили управляемой авиационной бомбой по Боровской Андреевке Изюмского района – повреждения получил частный дом, произошел пожар, пострадали тоже два человека.

Около 10:20 в Волчанске гражданский получил ранения в результате детонации взрывоопасного предмета. Пострадавший госпитализирован.

В 17:10 под вражеским обстрелом оказались Черкасские Тишки Харьковского района – горела хозяйственная постройка.

В 20:30 в Боровой Изюмского района из-за попадания российского беспилотника горел жилой дом.

Оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области

Как сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, в течение суток оккупанты 420 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов.

Враг нанес авиационные удары по Новоандреевке, Малиновке и Левадному. 178 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку и Новое Запорожье (Пологовский район). 224 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Степногорска.

За сутки поступило 4 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ атаковала 15 населенных пунктов Херсонской области

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по 15 населенным пунктам Херсонской области, сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Под огнем были Токаревка, Дудчаны, Антоновка, Кизомис, Берислав, Новокаиры, Ивановка, Ингулец, Ольговка, Тягинка, Новотягинка, Берегово, Инженерное, Понятовка и Херсон.

Управляемыми авиационными бомбами россияне били по Бериславскому и Херсонскому районам.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредили семь частных домов. Зафиксированы также попадания в медицинское учреждение, газопровод и частный автомобиль.

Пострадавших среди гражданского населения, согласно данным главы ОВА, нет.

Враг 19 раз обстрелял Сумщину

В воскресенье, 2 июня, российские агрессоры 19 раз обстреляли пограничные территории и населенные пункты Сумской области, зафиксировано 46 взрывов.

Под огнем были Миропольская, Хотинская, Белопольская, Николаевская, Краснопольская, Шосткинская, Эсманьская, Шалыгинская, Новослободская, Великописаревская общины.

Миропольская и Николаевская общины подверглись артиллерийским обстрелам (по два взрыва).

По Белопольской общине россияне нанесли удары с использованием FPV-дрона (один взрыв), минометов (13 взрывов), артиллерии (семь взрывов) и сбросили с БпЛА взрывные устройства (три взрыва).

На территорию Хотинской и Новослободской общин враг сбросил по четыре мины.

Краснопольскую общину войска РФ обстреляли из минометов (два взрывы). Также два взрыва в результате минометного удара зафиксированы в Эсманьской общине.

Шосткинская община подверглась обстрелу кассетными боеприпасами (два взрыва).

Шалыгинскую и Великописаревскую общины россияне атаковали FPV-дронами (по два взрыва)

В Донецкой области двое раненых

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Марьинской общине из артиллерии обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Константиновка. В Кураховке повреждены 4 дома, также в общине обстреляны Курахово и Ганновка. Под удар попали окрестности Анновки Добропольской общины.

В Лиманской общине повреждены 6 домов: 5 в Ямполе и 1 в Новом. В Константиновке поврежден дом.

В Железном Торецкой общины ранены 2 человека, повреждены 3 дома, 2 админздания и инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 6 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное здание. В Северске разрушены 2 дома, еще 1 поврежден в Серебрянке.