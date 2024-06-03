Армія РФ обстріляла бази відпочинку на Харківщині, є загиблий і поранені: ситуація у регіонах

У ніч проти понеділка, 3 червня, російські війська завдали низки ракетних ударів по Харківській області. У результаті обстрілу баз відпочинку загинув місцевий житель, ще двоє зазнали поранень.

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Росіяни завдали ударів по базі відпочинку на Харківщині, є загиблий і поранені

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти після півночі завдали масованих ракетних ударів по Зміївській громаді. За даними ОВА, ударів було щонайменше пʼять.

У результаті атаки сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, через що загинув один цивільний чоловік.

Крім того, поранення отримали двоє цивільних - чоловік та жінка.

У громаді пошкодженні будинки бази відпочинку.

Крім того, о 09:18 неділі, 2 червня, російські війська атакували Старий Салтів Чугуївського району. Ворожим обстрілом пошкоджений цивільний автомобіль, постраждали двоє громадян.

О 10:00 загарбники вдарили керованою авіаційною бомбою по Борівській Андріївці Ізюмського району – пошкоджень зазнав приватний будинок, сталася пожежа, постраждали теж двоє людей.

Близько 10:20 у Вовчанську цивільний дістав поранення внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Постраждалого госпіталізували.

О 17:10 під ворожим обстрілом опинилися Черкаські Тишки Харківського району – горіла господарча споруда.

О 20:30 у Боровій Ізюмського району через влучання російського безпілотника горів житловий будинок.

Окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області

Як повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, впродовж доби окупанти 420 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Ворог завдав авіаційних ударів по Новоандріївці, Малинівці та Левадному. 178 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Нове Запоріжжя (Пологівський район). 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

За добу надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ атакувала 15 населених пунктів Херсонщини

Російські війська за минулу добу завдали ударів по 15 населених пунктах Херсонської області, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворожих атак зазнали Токарівка, Дудчани, Антонівка, Кізомис, Берислав, Новокаїри, Іванівка, Інгулець, Ольгівка, Тягинка, Новотягинка, Берегове, Інженерне, Понятівка та Херсон.

Керованими авіаційними бомбами росіяни били по Бериславському і Херсонському районах.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили сім приватних будинків. Зафіксовані також влучання у медичний заклад, газогін і приватний автомобіль.

Постраждалих серед цивільного населення, згідно з даними голови ОВА, немає.

Ворог 19 разів обстріляв Сумщину

Протягом неділі, 2 червня, російські агресори 19 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області, зафіксовано 46 вибухів.

Обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Білопільська, Миколаївська, Краснопільська, Шосткинська, Есманьська, Шалигинська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Миропільська та Миколаївська громади зазнали артилерійських обстрілів (по два вибухи).

По Білопільській громаді росіяни завдали ударів з використанням FPV-дрона (один вибух), мінометів (13 вибухів), артилерії (сім вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (три вибухи).

На територію Хотінської та Новослобідської громад ворог скинув по чотири міни.

Краснопільську громаду війська РФ обстріляли з мінометів (два вибухи). Так само два вибухи внаслідок мінометного удару зафіксовано в Есманьській громаді.

Шосткинська громада зазнала обстрілу касетними боєприпасами (два вибухи).

Шалигинську та Великописарівську громади росіяни атакували FPV-дронами (по два вибухи)

На Донеччині двоє поранених

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Костянтинівка. У Курахівці пошкоджено 4 будинки, також у громаді обстріляні Курахове і Ганнівка. Під удар потрапили околиці Ганнівки Добропільської громади.

У Лиманській громаді пошкоджено 6 будинків: 5 у Ямполі і 1 у Новому. У Костянтинівці пошкоджено будинок.

У Залізному Торецької громади поранено 2 людини, пошкоджено 3 будинки, 2 адмінбудівлі та інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова будівля. У Сіверську зруйновано 2 будинки, ще 1 пошкоджено у Серебрянці.