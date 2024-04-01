Армия РФ ударила КАБами по Харькову и Запорожской области, атаковала Днепропетровщину дронами: ситуация в регионах

Войска РФ в ночь на 1 апреля попали в здание пожарно-спасательного подразделения в Харьковской области. За прошедшие сутки вражеская армия нанесла 418 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, 54-летний житель Гуляйполя получил ранения, а в Херсонской области погиб человек.

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За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины.

Всего из разных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - были атакованы 137 населенных пунктов и 103 объекта инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди гражданских.

В Херсонской области один погибший, двое раненых

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник обстреливал Берислав, Карьерное, Борозенское, Нововоронцовку, Красный Маяк, Качкаровку, Золотую Балку, Гавриловку, Белозерку, Дарьевку, Кизомыс, Софиевку, Инженерское, Херсон.

Также враг совершил ракетные удары по Бериславскому району.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, газопроводы, сотовую башню, насосную станцию сельскохозяйственного предприятия, территорию промышленного предприятия, хозяйственное сооружение, а также гараж и автомобили", - отметил Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения.

Россияне обстреляли пожарное депо в Харьковской области

Враг обстрелял около 15 населенных пунктов Харьковщины, сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, 31 марта в городе Харьков в результате обстрела КАБ горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет.

В ночь на 1 апреля произошел вражеский обстрел БПЛА "Shahed" г. Чугуев. Без пострадавших.

В с. Боровая Изюмского района в результате обстрела КАБ поврежден памятник "Воинам Второй Мировой войны" и фасад здания учреждения, а также автомобиль.

Кроме того, в селе Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела повреждено здание учреждения, а в селе Волчанские Хутора поврежден жилой дом.

В городе Волчанск в результате обстрела из РСЗО повреждены три дома.

В селе Константиновка Чугуевского района зафиксировано попадание ракеты в заброшенное здание фермерского хозяйства.

Также в селе Барановка Богодуховского района в результате артобстрела поврежден жилой дом.

Медицинскую помощь в г. Изюм получил 33-летний тракторист, получивший контузию в результате наезда на взрывоопасный предмет.

Войска РФ в ночь на 1 апреля попали в здание пожарно-спасательного подразделения на Харьковщине, сообщает ГСЧС.

"Этой ночью враг нанес удары по населенному пункту, граничащему со страной-агрессором. Одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и дверь здания", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в момент обстрела на дежурстве находились шесть спасателей, к счастью, никто из них не пострадал.

Армия РФ нанесла четырех авиаударов по Запорожской области

За прошедшие сутки вражеская армия нанесла 418 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

4 авиационных удара военнослужащие РФ нанесли по Гуляйполю, Малой Токмачке, Малиновке и Роботиному. 95 БПЛА атаковали Запорожье, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку и Новояковловку.

15 РСЗО-обстрелов пришлись на Гуляйполе, Орехов, Малую Токмачку, Роботино и Малиновку.

304 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки и Левадного.

За сутки поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

"54-летний житель Гуляйполя получил ранения в результате российского обстрела. Мужчина возился на огороде, когда вражеские "Грады" накрыли прифронтовый город. В результате обстрела гуляйпилец получил осколочные ранения", - сообщил Федоров.

Враг атаковал Днепропетровщину дронами-камикадзе

Войска РФ утром направили на Никополь два дрона-камикадзе, ночью обстреляли из артиллерии Красногригорьевскую общину, сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"После полуночи враг атаковал Никопольщину. Агрессор ударил по Красногригорьевской общине. Применил тяжелую артиллерию. Люди невредимы. Целят по району оккупанты и с самого утра. Направили два дроны-камикадзе на Никополь", - отметил он.

Предварительно, по словам Лысака, в результате попадания по Никополю погибших и пострадавших нет.

Захватчики обстреляли из С-300 Дружковку в Донецкой области

Ночью 1 апреля русская армия из С-300 обстреляла Дружковку Донецкой области.

Как сообщает Суспільне, об этом заявил начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский.

Обстрел произошел в 01:01.

"Две ракеты прилетели. Раздалось два взрыва. Прилетело во дворец культуры - здание частично разрушено, ни стен, ни крыши, ни зрительного зала нет, ни окон. Среди людей никто не пострадал", - отметил Боевский.

Также, по его словам, повреждены админздания и цеха заводов.

"Это уже третий "прилет". Мы только приступили к восстановительным работам после второго "прилета" по дворцу культуры, и вот третий "прилет", - уточнил Боевский.

Он добавил, что пожаров на месте попаданий не было.

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Красногоровке ранен человек, поврежден дом. В Новоселидовке Кураховской общины ранены 3 человека, повреждены 7 частных домов. В Новогродовской общине повреждено 5 домов в Михайловке, 1 - в Птичьем.

В Торском Лиманской общины повреждены 4 дома. В Дружковке повреждены 2 админздания. В Стенках Константиновской общины поврежден дом.

В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске обстреляны 4 улицы, поврежден дом.