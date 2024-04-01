Армія РФ вдарила КАБами по Харкову та Запорізькій області, атакувала Дніпропетровщину дронами: ситуація у регіонах

Війська РФ у ніч на 1 квітня поцілили у будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Харківщині. Упродовж минулої доби ворожа армія завдала 418 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, 54-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення, а на Херсонщині загинула людина.

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Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 9 областей України.

Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - були атаковані 137 населених пунктів та 103 об'єкти інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних.

На Херсонщині один загиблий, двоє поранених

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Берислав, Карʼєрне, Борозенське, Нововоронцовку, Червоний Маяк, Качкарівку, Золоту Балку, Гаврилівку, Білозерку, Дар’ївку, Кізомис, Софіївку, Інженерне, Придніпровське, Антонівку та місто Херсон.

Також ворог здійснив ракетні удари по Бериславському району.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 2 багатоповерхівки та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, газопроводи, стільникову вежу, насосну станцію сільськогосподарського підприємства, територію промислового підприємства, господарську споруду, а також гараж та автомобілі", - зазначив Прокудін.

За його словами, через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення.

Росіяни обстріляли пожежне депо на Харківщині

Ворог обстріляв близько 15 населених пунктів Харківщини, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 31 березня у місті Харків внаслідок обстрілу КАБ горіли два автобуси, вантажний автомобіль та легковий автомобіль. Частково зруйновано будівлю освітньої установи, пошкоджено дах гуртожитку та житловий будинок. Постраждалих немає.

В ніч на 1 квітня відбувся ворожий обстріл БПЛА "Shahed" м. Чугуїв. Без постраждалих.

У с. Борова Ізюмського району в результаті обстрілу КАБ пошкоджено пам'ятник "Воїнам Другої Світової війни" та фасад будівлі установи, а також автомобіль.

Крім того, у селі Козача Лопань Харківського району в результаті обстрілу пошкоджена будівля установи, а у селі Вовчанські Хутори пошкоджено житловий будинок.

У місті Вовчанськ внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено три будинки.

У селі Костянтинівка Чугуївського району зафіксовано влучання ракети в закинуту будівлю фермерського господарства.

Також у селі Баранівка Богодухівського району внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок.

Медичну допомогу в м. Ізюм отримав 33-річний тракторист, який отримав контузію внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет.

Війська РФ у ніч на 1 квітня поцілили у будівлю пожежно-рятувального підрозділу на Харківщині, повідомляє ДСНС.

"Цієї ночі ворог завдав ударів по населеному пункту, що межує з країною-агресором. Одне з влучань прийшлось беспосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі", - йдеться у повідомленні.

При цьому зауважується, що у момент обстрілу на чергуванні перебували шестеро рятувальників, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Армія РФ завдала чотирьох авіаударів по Запорізькій області, є поранений

Упродовж минулої доби ворожа армія завдала 418 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області, повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

4 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці та Роботиному. 95 БПЛА атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Новояковлівку.

15 РСЗВ-обстрілів припали на Гуляйполе, Оріхів, Малу Токмачку, Роботине та Малинівку.

304 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки та Левадного.

За добу надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

"54-річний мешканець Гуляйполя отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Чоловік порався на городі, коли ворожі "Гради" накрили прифронтове місто. Внаслідок обстрілу гуляйпілець отримав осколкові поранення", - зауважив Федоров.

Ворог атакував Дніпропетровщину дронами-камікадзе

Війська РФ вранці спрямували на Нікополь два дрони-камікадзе, вночі обстріляли з артилерії Червоногригорівську громаду, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Після опівночі ворог атакував Нікопольщину. Агресор вдарив по Червоногригорівській громаді. Застосував важку артилерію. Люди неушкоджені. Цілять по району окупанти і з самого ранку. Спрямували два дрони-камікадзе на Нікополь", - зазначив він.

Попередньо, за словами Лисака, в результаті влучання по Нікополю загиблих та постраждалих немає.

Загарбники обстріляли з С-300 Дружківку на Донеччині

Вночі 1 квітня російська армія із С-300 обстріляла Дружківку Донецької області.

Як повідомляє Суспільне, про це заявив начальник Дружківської міської військової адміністрації Сергій Боєвський.

Обстріл стався о 01:01.

"Дві ракети прилетіли. Пролунало два вибухи. Прилетіло в палац культури - будівля частково зруйнована, ні стін, ні даху, ні глядацької зали немає, ні вікон. Серед людей ніхто не постраждав", - зазначив Боєвський.

Також, за його словами, пошкоджені адмінбудівлі та цехи заводів.

"Це вже третій "приліт". Ми тільки розпочали відновлювальні роботи після другого "прильоту" по палацу культури, і оце третій "приліт", - уточнив Боєвський.

Він додав, що пожеж на місці влучань не було.

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Красногорівці поранено людину, пошкоджено будинок. У Новоселидівці Курахівської громади поранено 3 людини, пошкоджено 7 приватних будинків. У Новогродівській громаді пошкоджено 5 будинків у Михайлівці, 1 — у Птичому.

У Торському Лиманської громади пошкоджено 4 будинки. У Дружківці пошкоджено 2 адмінбудівлі. У Стінках Костянтинівської громади пошкоджено будинок.

У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську обстріляні 4 вулиці, пошкоджено будинок.