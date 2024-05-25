Армия РФ ударила ракетами С-300 по Харькову, атаковала Днепропетровщину дроном: ситуация в регионах

В ночь на 25 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков и Харьковский район ракетами С-300. За сутки 342 раза враг ударил по Запорожской области, под обстрелом оказались 7 населенных пунктов.

РФ атаковала Харьков ракетами: частично разрушен лицей

Как информирует Харьковская областная прокуратура, оккупанты ударили по городу около 01:00. По предварительной информации, для атаки они использовали четыре баллистических ракеты типа "С-300".

"В Слободском районе одно попадание зафиксировано по зданию лицея, другое в промышленной зоне. Повреждены 15 частных автомобилей и фасад 9 этажного жилого дома. В Харьковском районе 2 попадания на открытой местности. Травмированных нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте попаданий работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений. Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что в результате попадания ракеты С-300 в Харькове разрушена мастерская образовательного учреждения, 31 автомобиль, частично разрушено основное здание заведения, выбиты стекла в нескольких многоэтажках вокруг. Пострадал и супермаркет поблизости.

По его словам, информация о погибших и раненых не поступала.

На Харьковщине повреждены дома и учебное заведение

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений с российскими захватчиками. Отражены 10 атак в районах Липцев, Тихого и Волчанска. Продолжается бой вблизи населенного пункта Старица.

В результате обстрела пгт Боровая горела хозяйственная постройка, а в селе Коротич произошел обстрел по территории.

В пгт Купянск-Узловой повреждено учебное заведение, а в селе Малая Даниловка повреждены жилые дома.

В городе Золочев в результате обстрела возле детсада повреждены пять частных домовладений.

В селе Верхняя Писаревка в результате обстрела пострадал мужчина.

Также в городе Купянск в результате подрыва на ВНП пострадал мужчина.

Враг выпустил дрон-камикадзе по Днепропетровщине

Утром армия РФ целила по Никополю, Марганецкому и Красногригоревскому сообществу, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак Телеграмме.

"Вчера вечером агрессор ударил по Покровской общине Никопольского района. Применил тяжелую артиллерию. Ночь в районе прошла спокойно. А уже к утру - снова обстрелы. На этот раз россияне целили по Марганецкому и Красногригоревскому общинам. По Никополю враг ударил дроном-камикадзе", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших среди гражданского населения нет.

На остальной территории области – без атак.

Армия РФ обстреляла 13 населенных пунктов Херсона

За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Херсонской области, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Под вражеским огнем оказались Антоновка, Инженерное, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Чернобаевка, Камышаны, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Бургунка и Херсон.

Повреждены 8 частных домов. Зафиксированы попадания в отель, частный автомобиль, а также объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры

Жертв и пострадавших посреди гражданского населения нет.

Россияне обстреляли три пограничных общины Сумщины

Российские войска в субботу ночью и утром обстреляли три пограничных общины Сумской области, сообщает ОВА.

"Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 7 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская и Краснопольская общины", - сказано в телеграмм-канале.

В частности, по Краснопольской общине враг бил из артиллерии (5 взрывов).

В Юнаковской общинезахватчики сбросили боеприпас ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

По территории Белопольской общины нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Враг 342 раза ударил по Запорожской области

Российские оккупанты за сутки 342 раза ударили по Запорожской области, под обстрелом оказались 7 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке, 112 БПЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

Также 25 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе, 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

За сутки поступило 12 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Донецкой области трое погибших

Всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщает Донецкая ОВА.

В Красногоровке ранен человек, а в Зеленом Поле Ильиновской общины погиб человек, повреждены 11 объектов.

2 человека погибли в Северске — в городе повреждены 4 дома. В Торецке 1 человек ранен, повреждено админздание и инфраструктурный объект.

В Часовоярском обществе повреждены 11 частных домов, многоэтажка и промышленное сооружение.