Армія РФ вдарила ракетами С-300 по Харкову, атакувала Дніпропетровщину дроном: ситуація у регіонах

У ніч на 25 травня російська окупаційні війська атакували Харків та Харківський район ракетами С-300. За добу 342 рази ворог вдарив по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів.

РФ атакувала Харків ракетами: частково зруйновано ліцей

Як інформує Харківська обласна прокуратура, окупанти вдарили по місту близько 01:00. За попередньою інформацією, для атаки вони використали чотири балістичні ракети типу "С-300".

"У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку. У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучань працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів. Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що внаслідок влучання ракети С-300 у Харкові зруйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.

За його словами, інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

На Харківщині пошкоджені будинки та навчальний заклад

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська. Триває бій поблизу населеного пункту Стариця.

Внаслідок обстрілу смт Борова горіла господарча споруда, а у селі Коротич відбувся обстріл по території.

У смт Купянськ-Вузловий пошкоджено навчальний заклад, а у селі Мала Данилівка пошкоджені житлові будинки.

У місті Золочів внаслідок обстрілу біля дитсадка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь.

У селі Верхня Писарівка внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Також у місті Куп’янськ внаслідок підриву на ВНП постраждав чоловік.

Ворог випустив дрон-камікадзе по Дніпропетровщині

Зранку армія РФ цілила по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах, повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Телеграмі.

"Вчора ввечері агресор вдарив по Покровській громаді Нікопольського району. Застосував важку артилерію. Ніч в районі минула спокійно. А вже на ранок – знову обстріли. Цього разу росіяни цілили по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. По Нікополю ворог вдарив дроном-камікадзе", - йдеться у дописі.

Минулося без загиблих та постраждалих.

На решті території області – без атак.

Армія РФ обстріляла 13 населених пунктів Херсонщини

Минулої доби війська РФ обстріляли 13 населених пунктів Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївка, Комишани, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Бургунка і Херсон.

Пошкоджені 8 приватних будинків. Зафіксовані влучання у готель, приватний автомобіль, а також об'єкти комунальної та припортової інфраструктури.

Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

Росіяни обстріляли три прикордонні громади Сумщини

Російські війська в суботу вночі та вранці обстріляли три прикордонні громади Сумської області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 7 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади", - сказано в телеграм-каналі.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив із артилерії (5 вибухів).

У Юнаківській громаді здійснено скидання боєприпасу ВОГ із БПЛА (1 вибух).

По території Білопільської громади завдано удару FPV дроном (1 вибух).

Ворог 342 рази вдарив по Запорізькій області

Російські окупанти за добу 342 рази вдарили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 7 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці, 112 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

Також 25 обстрілів із РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку і Гуляйполе, 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

За добу надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Донеччині троє загиблих

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомляє Донецька ОВА.

У Красногорівці поранено людину, а уЗеленому Полі Іллінівської громади загинула людина, пошкоджено 11 об'єктів.

2 людини загинули у Сіверську — у місті пошкоджено 4 будинки. У Торецьку 1 людина поранена, пошкоджено адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.

У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова споруда.