Армия РФ выпустила по Украине 27 "шахедов", на Полтавщине попадание в промышленный объект: как прошли сутки в регионах

Силами ПВО было уничтожено 22 из 27 "шахедов", на Днепропетровщине из-за вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект, а в Херсонской области из-за вражеской агрессии погиб один человек.

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ПВО сбила 22 ударных беспилотника

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 5 июня 2024 года оккупанты атаковали 27 ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадали четыре человека

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в с. Казачья Лопань Дергачевской ТГ в результате обстрела повреждены три дома, автомобиль.

В с. Каменка Изюмской общины в результате наступления на мину ПФМ-1 "лепесток" пострадала женщина.

В г. Волчанск в результате обстрела горел автомобиль, пострадал мужчина. Также в результате сброса боеприпаса с FPV-дрона пострадала женщина.

В с. Кучеривка Купянского района, Петропавловской сельской общины в результате обстрела горел кормоцех и хозяйственные постройки свинофермы.

В с. Юрченково Чугуевского района, Волчанской общины, в результате обстрела горел дом, хозяйственная постройка и гараж. В с. Заречное Старосалтовской ТГ на территории базы отдыха произошло возгорание трех одноэтажных деревянных домов, 2-этажного корпуса и столовой. В с. Старый Салтов произошел обстрел базы отдыха. Без пострадавших.

В с. Волчанские Хутора в результате обстрела травмирован мужчина.

На Днепропетровщине из-за вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект

"Вечером агрессор целил по Никополю. Продолжился террор и утром", - сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

По городу оккупанты били дронами-камикадзе. Обстреляли его и из тяжелой артиллерии.

Люди не пострадали. Поврежден инфраструктурный объект, 5 частных домов, 3 хозяйственные постройки, линия электропередач. Остальные последствия уточняются.

Оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области

Как сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров, в течение суток оккупанты 440 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населённых пунктов.

В частности, враг нанес авиационный удар по Широкому (Пологовский район).

192 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. 232 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за враждебной агрессии погиб один человек

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Инженерное, Белозерка, Александровка, Велетенское, Токаревка, Днепровское, Гончарное, Широкая Балка, Новотягинка, Берислав, Шляховое, Крупица, Тягинка, Золотая Балка, Михайловка, Львово, Архангельское, Красный Маяк, Качкаровка и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 8 частных домов. Зафиксировано также попадание в учебное заведение, общежитие, офисное здание, общепит, магазины и газопровод. Повреждены автобусы и автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 - получили ранения.

Оккупанты обстреляли две общины в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за минувшие сутки враг нанес удар дроном-камикадзе FPV по населенному пункту Куцурубской общины. Пострадавших нет.

Ночью на территории дачного кооператива Бугской общины в результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА типа Shahed 131/136 полностью разрушен один частный дом, кроме того, повреждено около десяти частных домов и два легковых автомобиля. Пострадавших нет.

Враг 11 раз обстрелял населенные пункты Донбасса

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В Кураховской общине Покровского района россияне обстреляли из артиллерии Кураховку, сбросили управляемую авиабомбу на Курахово. Под огнем окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской общин.

В Лимане Краматорского района повреждены 6 домов. В Константиновке ранен человек, повреждены 9 домов.

В Часовоярской общине Бахмутского района повреждены 7 частных домов, многоэтажка и хозяйственное здание.

В Полтавской области попадание в промышленный объект

Российская армия ночью атаковала Полтавщину, сообщил начальник Полтавской ОВО Филипп Пронин.

По враждебным БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект. Пострадал один человек, однако отказался от госпитализации.

В Сумской области раздалось 36 взрывов

Ночью и утром россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населённых пунктов Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Зафиксировано 36 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Дружбовская, Эсманская общины.