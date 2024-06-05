Армія РФ випустила по Україні 27 "шахедів", на Полтавщині влучання в промисловий обʼєкт: як пройшла доба у регіонах

Силами ППО було знищено 22 із 27 "шахедів", на Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт, а на Херсонщині через ворожу агресію загинула одна людина.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

ППО збила 22 ударних безпілотника

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 5 червня 2024 року окупанти атакували 27-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 22 "шахеди" у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях.

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали четверо людей

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, у с. Козача Лопань Дергачівської ТГ внаслідок обстрілу пошкоджені три будинки, автомобіль.

У с. Кам'янка Ізюмської громади внаслідок наступання на міну ПФМ-1 "пелюстка" постраждала жінка.

У м. Вовчанськ внаслідок обстрілу горів автомобіль, постраждав чоловік. Також внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону постраждала жінка.

У с. Кучерівка Куп'янського району, Петропавлівської сільської громади внаслідок обстрілу горів кормоцех та господарчі споруди свиноферми.

У с. Юрченкове Чугуївського району, Вовчанської громади, внаслідок обстрілу горів будинок, господарча споруда та гараж. У с. Зарічне Старосалтівської ТГ на території бази відпочинку відбулось загорання трьох одноповерхових дерев'яних будинків, 2-поверхового корпусу та їдальні. У с. Старий Салтів відбувся обстріл бази відпочинку. Без постраждалих.

У с. Вовчанські Хутори внаслідок обстрілу травмовано чоловіка.

На Дніпропетровщині через ворожу атаку пошкоджено інфраструктурний об'єкт

"Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор і зранку", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.

Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач. Інші наслідки уточнюються.

Окупанти 440 разів вдарили по Запорізькій області

Як повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров, впродовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Широкому (Пологівський район).

192 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Херсонській області через ворожу агресію загинула одна людина

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Білозерка, Олександрівка, Велетенське, Токарівка, Дніпровське, Гончарне, Широка Балка, Новотягинка, Берислав, Шляхове, Крупиця, Тягинка, Золота Балка, Михайлівка, Львове, Архангельське, Червоний Маяк, Качкарівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Зафіксовано також влучання в навчальний заклад, гуртожиток, офісну будівлю, заклад громадського харчування, магазини та газопровід. Пошкоджені автобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 - дістали поранення.

Окупанти обстріляли дві громади в Миколаївській області

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, за минулу добу ворог завдав удару дроном-камікадзе FPV по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Вночі на території дачного кооперативу Бузької громади внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА типу Shahed 131/136 повністю зруйновано один приватний будинок, крім того, пошкоджено близько десяти приватних будинків та два легкові автомобілі. Постраждалих немає.

Ворог 11 разів обстріляв населені пункти Донеччини

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Курахівській громаді Покровського району росіяни обстріляли з артилерії Курахівку, скинули керовану авіабомбу на Курахове. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

У Лимані Краматорського району пошкоджено 6 будинків. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 9 будинків.

У Часовоярській громаді Бахмутського району пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і господарча будівля.

У Полтавській області влучання в промисловий обʼєкт

Російська армія вночі атакувала Полтавщину, повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

По ворожим БпЛА відпрацювали вогневі групи. На території області є влучання в промисловий обʼєкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації.

На Сумщині пролунало 36 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, повідомили у Сумській ОВА.

Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська,Хотінська, Білопільська, Дружбівська, Есманська громади.