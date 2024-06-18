Армия РФ выпустила по Украине "шахеды" и убила мирных людей в Донецкой и Херсонской областях: как прошли сутки в регионах

В ночь на 18 июня РФ выпустила по Украине ударные беспилотники, все из которых успешно уничтожила украинская ПВО. Из-за враждебной агрессии в Донецкой и Херсонской областях погибли мирные жители, а в Николаевской области возник пожар.

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Силы ПВО сбили 10 ударных беспилотников

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал десятью ударными БПЛА типа Shahed-131/136.

В результате боевой работы по расчетам мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.

На Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадала женщина

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, вечером 17 июня враг обстрелял Немышлянский район Харькова. В результате вражеского обстрела поврежден дом: окна, двери, крыша. Потерпевших нет.

Кроме того, в с. Боровская Андреевка Изюмского района в результате вражеских обстрелов пострадала женщина.

Всего за сутки враг применил в Харьковской области 21 КАБ в Волчанской, Липецкой, Харьковской общинах.

В Донецкой области в результате вражеской атаки погиб человек

Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Он рассказал, что в Часовоярской общине в результате обстрелов ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой общине поврежден магазин в Железном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской общины поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом.

В Богоявленке Угледарской общины повреждены 2 предприятия.

В Кураховской общине обстреляна Волченка. Под огнем окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской общин.

В Лиманской общине обстреляны Терны, Ямполевка и Торское. В Константиновской общине в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской общине повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Екатериновке.

Армия страны-агрессора убила двоих людей в Херсонской области

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Заречное, Новотягинка, Янтарное, Кизомис, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Инженерное, Садовое, Берислав, Николаевка, Бургунка, Осокоровка, Гавриловка и город Херсон, сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Он рассказал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, территорию пенитенциарного учреждения, гараж и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли.

Оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области

В течение суток оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Враг нанес авиационные удары по Тереноватому и Каменскому.

В частности, 172 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку и Гуляйполе. 209 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены частные дома

Согласно сообщению глава Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью в Днепровском районе подразделение ПВК "Восток" уничтожило вражеский шахед.

"Но российская атака не прошла без последствий. Повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили", - рассказал он.

Продолжал бить агрессор и по Никопольщине. И артиллерией, и дронами-камикадзе.

Громко было в райцентре и Марганецкой общине. Повреждены пятиэтажка, 6 частных жилищ и линия электропередач.

Погибших и пострадавших нет.

Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Последствия вражеских обстрелов Никопольщины. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

В Николаевской области в результате ракетного удара возник пожар

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, утром 17 июня враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. В результате возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Также враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Солончаки Куцурубской общины. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Кроме того, армия РФ атаковала с. Дмитровка Куцурубской общины двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате чего поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя владелица домовладения. В настоящее время женщине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Еще враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области прогремели 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.