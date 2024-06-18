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Армия РФ выпустила по Украине "шахеды" и убила мирных людей в Донецкой и Херсонской областях: как прошли сутки в регионах
В ночь на 18 июня РФ выпустила по Украине ударные беспилотники, все из которых успешно уничтожила украинская ПВО. Из-за враждебной агрессии в Донецкой и Херсонской областях погибли мирные жители, а в Николаевской области возник пожар.
Силы ПВО сбили 10 ударных беспилотников
Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 18 июня 2024 года противник атаковал десятью ударными БПЛА типа Shahed-131/136.
В результате боевой работы по расчетам мобильных огневых групп Сил обороны Украины и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил все "шахеды" сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях.
На Харьковщине из-за вражеских обстрелов пострадала женщина
Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, вечером 17 июня враг обстрелял Немышлянский район Харькова. В результате вражеского обстрела поврежден дом: окна, двери, крыша. Потерпевших нет.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, в с. Боровская Андреевка Изюмского района в результате вражеских обстрелов пострадала женщина.
Всего за сутки враг применил в Харьковской области 21 КАБ в Волчанской, Липецкой, Харьковской общинах.
В Донецкой области в результате вражеской атаки погиб человек
Всего за сутки россияне 9 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Он рассказал, что в Часовоярской общине в результате обстрелов ранен человек, повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Торецкой общине поврежден магазин в Железном и 14 частных домов: 7 в Нью-Йорке и 7 в Северном. В Серебрянке Северской общины поврежден дом. В Звановке погиб человек и разрушен дом.
В Богоявленке Угледарской общины повреждены 2 предприятия.
В Кураховской общине обстреляна Волченка. Под огнем окрестности Марьинской, Очеретинской и Гродовской общин.
В Лиманской общине обстреляны Терны, Ямполевка и Торское. В Константиновской общине в зоне поражения Белая Гора, Дилиевка и Александро-Шультино. В Ильиновской общине повреждены 3 объекта в Заре и 3 объекта в Екатериновке.
Армия страны-агрессора убила двоих людей в Херсонской области
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Заречное, Новотягинка, Янтарное, Кизомис, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Инженерное, Садовое, Берислав, Николаевка, Бургунка, Осокоровка, Гавриловка и город Херсон, сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.
Он рассказал, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 2 многоэтажки и 6 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, территорию пенитенциарного учреждения, гараж и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли.
Оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области
В течение суток оккупанты 404 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.
Враг нанес авиационные удары по Тереноватому и Каменскому.
В частности, 172 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 21 обстрелом из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Новоандреевку, Малиновку и Гуляйполе. 209 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.
Поступило 7 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
На Днепропетровщине из-за обстрелов повреждены частные дома
Согласно сообщению глава Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью в Днепровском районе подразделение ПВК "Восток" уничтожило вражеский шахед.
"Но российская атака не прошла без последствий. Повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили", - рассказал он.
Продолжал бить агрессор и по Никопольщине. И артиллерией, и дронами-камикадзе.
Громко было в райцентре и Марганецкой общине. Повреждены пятиэтажка, 6 частных жилищ и линия электропередач.
Погибших и пострадавших нет.
В Николаевской области в результате ракетного удара возник пожар
Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, утром 17 июня враг нанес ракетный удар за пределами населенного пункта Вознесенского района. В результате возник пожар сухой травы на открытой территории, который был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
Также враг направил дрон-камикадзе типа FPV по с. Солончаки Куцурубской общины. В результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.
Кроме того, армия РФ атаковала с. Дмитровка Куцурубской общины двумя дронами-камикадзе типа FPV. В результате чего поврежден частный дом, ранения получила 69-летняя владелица домовладения. В настоящее время женщине предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
Еще враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Сумской области прогремели 33 взрыва
Ночью и утром россияне провели 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Сумской ОВД.
Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.