Армія РФ випустила по Україні "шахеди" і вбила мирних людей у Донецькій та Херсонській областях: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 18 червня РФ випустила по Україні ударні безпілотники, всі з яких успішно знищила українська ППО. Через ворожу агресію у Донецькій та Херсонській областях загинули мирні жителі, а на Миколаївщині виникла пожежа.

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Сили ППО збили 10 ударних безпілотників

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 18 червня 2024 року противник атакував десятьма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі "шахеди" збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

На Харківщині через ворожий обстріл постраждала жінка

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, ввечері 17 червня ворог обстріляв Немишлянський район Харкова. У результаті ворожого обстрілу пошкоджений будинок: вікна, двері, дах. Потерпілих немає.

Крім того, у с. Борівська Андріївка Ізюмського району в результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

Всього за добу ворог застосував на Харківщині 21 КАБ у Вовчанській, Липецькій, Харківській громадах.

У Донецькій області внаслідок ворожої атаки загинула людина

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Він розповів, що у Часовоярській громаді внаслідок обстрілів поранено людину, пошкоджено 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки. У Торецькій громаді пошкоджено крамницю у Залізному і 14 приватних будинків: 7 у Нью-Йорку і 7 у Північному. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок. У Званівці загинула людина і зруйновано будинок.

У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено 2 підприємства.

У Курахівській громаді обстріляна Вовченка. Під вогнем околиці Мар'їнської, Очеретинської і Гродівської громад.

У Лиманській громаді обстріляні Терни, Ямполівка і Торське. У Костянтинівській громаді в зоні ураження Біла Гора, Диліївка і Олександро-Шультине. В Іллінівській громаді пошкоджено 3 об'єкти в Зорі і 3 об'єкти в Катеринівці.

Армія країни-агресора вбила дві людини на Херсонщині

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Зарічне, Новотягинка, Янтарне, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Інженерне, Садове, Берислав, Миколаївка, Бургунка, Осокорівка, Гаврилівка та місто Херсон, повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.

Він розповів, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 6 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, територію пенітенціарної установи, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули.

Окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Теренуватому та Кам’янському.

Зокрема, 172 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 21 обстрілом з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, Малинівку та Гуляйполе. 209 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Дніпропетровщині через обстріли пошкоджені приватні будинки

Згідно з повідомленням голова Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, вночі у Дніпровському районі підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий шахед.

"Але російська атака не минулася без наслідків. Пошкоджені 3 приватні будинки та 2 авто. Сталася пожежа, яку оперативно загасили", - розповів він.

Продовжував бити агресор й по Нікопольщині. І артилерією, і дронами-камікадзе.

Гучно було в райцентрі та Марганецькій громаді. Понівечені п'ятиповерхівка, 6 приватних осель і лінія електропередач.

Загиблих і постраждалих немає.

Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA Наслідки ворожих обстрілів на Нікопольщині. Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У Миколаївській області внаслідок ракетного удару виникла пожежа

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, зранку 17 червня ворог завдав ракетного удару за межами населеного пункту Вознесенського району. Внаслідок цього виникла пожежа сухої трави на відкритій території, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по с. Солончаки Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Крім того, армія РФ атакувала с. Дмитрівка Куцурубської громади двома дронами-камікадзе типу FPV. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, поранень зазнала 69-річна власниця домоволодіння. Наразі жінці надається вся необхідна медична допомога.

Ще ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині пролунало 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи, повідомили у Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.