Армия страны-агрессора ударила по Киеву баллистическими ракетами, есть пострадавшие (ФОТО)

25 марта около 10:30 враг ударил по столице Украины баллистическими ракетами – в результате ранения получили 7 человек, также есть повреждения в обычной городской застройке.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Спасибо спасателям ГСЧС Украины, полиции, коммунальщикам и всем привлеченным службам, которые в это утро ликвидируют последствия российской атаки против Киева", - написал он в телеграм-канале.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что ПВО уничтожило две баллистические ракеты.

"Около 10.30 противник нанес удар по Киеву двумя баллистическими ракетами из временно оккупированного Крыма. Цели уничтожены, тип устанавливается", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению от городского головы Виталия Кличко, по состоянию на 12:58 известно о семи пострадавших в Печерском районе. Двое из них госпитализированы, другим медики оказали помощь на месте.

Он отметил, что разрушенное трехэтажное здание было одним из помещений (спортивного назначения) государственного учебного заведения.

"Спасатели продолжают разбирать завалы. Рядом с разрушенным помещением государственного учебного заведения находится общежитие, где было немало людей. К счастью, там разрушений нет и никто не пострадал", – рассказал Кличко.

В КГГА сообщили, что в лицее №88 Печерского района развернули штаб помощи пострадавшим в результате вражеской атаки. Все нуждающиеся в помощи могут обратиться в образовательное учреждение по адресу: ул. Екатерины Билокур, 3. Также на месте развернут гуманитарный штаб Общества Красного Креста Украины.

Помимо Печерского, повреждения есть также в Дарницком районе – там зафиксировано падение обломков во двор частного дома, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Также в Соломенском районе зафиксировано попадание в здание и обнаружены обломки ракеты во дворе жилого дома.

Киевская городская прокуратура показала фото с места падения обломков ракет.

Там отметили, что продолжаются меры по документированию военных преступлений, совершенных российскими военными против гражданского населения.