Армія країни-агресора вдарила по Києву балістичними ракетами, є постраждалі (ФОТО)

25 березня близько 10:30 ворог вдарив по столиці України балістичними ракетами – внаслідок цього поранення дістали 7 людей, також є пошкодження у звичайній міській забудові.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва", - написав він у телеграм-каналі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що ППО знищила дві балістичні ракети.

"Близько 10.30 противник завдав удару по Києву двома балістичними ракетами з тимчасово окупованого Криму. Цілі знищено, тип встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням від міського голови Віталія Кличка, станом на 12:58 відомо про семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці.

Він зазначив, що зруйнована триповерхова будівля була одним з приміщень (спортивного призначення) державного навчального закладу.

"Рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу знаходиться гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає і ніхто не постраждав", - розповів Кличко.

У КМДА повідомили, що у ліцеї №88 Печерського району розгорнули штаб допомоги постраждалим внаслідок ворожої атаки. Усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до освітнього закладу за адресою: вул. Катерини Білокур, 3. Також на місці розгорнуто гуманітарний штаб Товариства Червоного Хреста України.

Крім Печерського, пошкодження є також у Дарницькому районі - там зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку, повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також у Солом’янському районі зафіксовано влучання у будівлю та виявлено уламки ракети у дворі житлового будинку.

Київська міська прокуратура показала фото з місця падіння уламків ракет.

Там зазначили, що тривають заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими проти цивільного населення.