Из-за вражеской атаки ударными БпЛА во Львове поврежден научно-исследовательский институт, а в области пострадали два человека: ситуация в регионах

Ночью на Львовщине ПВО уничтожило 5 "шахедов", в Херсонской области из-за вражеских обстрелов два человека получили ранения, а в Харьковской области ребенок пострадал от мины "лепесток".

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Силы ПВО сбили 19 из 21 "шахеда"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 19 июня 2024 года российские оккупанты атаковали 21-м ударным БпЛА типа Shahed-131/136.

Отражали воздушное нападение истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 19 вражеских ударных БПЛА в Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Львовской областях.

На Харьковщине ребенок пострадал от мины "лепесток"

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, в дачном поселке Родичи Харьковского района во время прогулки 7-летний мальчик поднял взрывное устройство (предварительно мину "лепесток"), которое сдетонировало и нанесло телесные повреждения. Госпитализирован.

Кроме того, в с. Белый Колодец Чугуевского района в результате удара БПЛА поврежден частный дом. В с. Симиновка в результате обстрела повреждено здание почты, клуба, магазина и здание старостинского округа.

В с. Слатино Харьковского района в результате авиаобстрела повреждены 11 жилых домов. Пострадала женщина.

В с. Куриловка Купянского района в результате обстрела получил ранения мужчина, госпитализированный в медицинское учреждение.

Вражеская армия нанесла 379 ударов по Запорожской области

В течение суток оккупанты 379 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

Также он рассказал, что враг нанес авиационный удар по Воздвиженке.

Кроме того, 140 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 14 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку и Гуляйполе. 224 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного и Малиновки.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

На Херсонщине из-за вражеских ударов ранены два человека

Согласно сообщению начальника Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Бургунка, Михайловка, Тягинка, Днепровское, Янтарное, Станислав, Казацкое, Виривка, Широкая Балка, Гавриловка, Львове, Ольговка, Александровка, Антоновка, Садовое, Инженерное, Приднепровское, Берислав и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены многоэтажки и 7 частных домов; территорию учебного заведения, завода и фермы; гаражи и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Россияне 12 раз обстреляли Донецкую область

Как сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, всего за сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

Кураховская община подверглась 4 обстрелам: в Кураховке 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено 6 частных домов; поврежден дом в Горняке и дом в Остром.

В Лиманской общине ранен человек в Заречном.

В Часовоярской общине ранен человек, повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Торецкой общине поврежден 21 дом: 12 в Дружбе, 4 в Щербиновке, 3 в Северном, 1 в Железном и 1 в Торецке. Еще один дом поврежден в Северске.

Оккупанты обстреляли одну общину в Николаевской области

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, накануне в 09:45 удару дроном-камикадзе типа FPV и в 20:00 артиллерийским обстрелам подверглась Куцурубская община. Пострадавших нет.

Также ночью, 19 июня, силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский БпЛА типа Shahed-131/136. В Первомайском районе зафиксировано падение обломков сбитого БпЛА. Пострадавших нет.

На Львовщине уничтожены 5 "шахедов", пострадали два человека

Согласно информации от главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во время первой ночной атаки "шахедов" во Львовской области пострадал 47-летний мужчина. В Малехове мужчина получил резаные раны. Медики предоставили ему помощь на месте. Обошлось без госпитализации.

Также официально подтвердили информацию о еще одном пострадавшем в Малехове в результате сегодняшней ночной атаки беспилотниками по Львовщине.

"Это 70-летний мужчина. Его госпитализировали. У него акубаротравма, множественные осколочные ранения и несколько огнестрельных переломов. Состояние – средней тяжести", - рассказал Козицкий.

По информации от мэра Львова Андрея Садового, в Малехове повреждено офисное помещение и многоэтажный жилой дом. Выбито 20 окон.

Последствия вражеской атаки в Малехове. Фото: https://t.me/andriysadovyi Последствия вражеской атаки в Малехове. Фото: https://t.me/andriysadovyi Последствия вражеской атаки в Малехове. Фото: https://t.me/andriysadovyi Последствия вражеской атаки в Малехове. Фото: https://t.me/andriysadovyi

Также он сообщил, что во Львове в результате ночной атаки "шахедов" разрушен научно-исследовательский институт.

В Сумской области прогремели 33 взрыва

Ночью и утром россияне провели 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Николаевская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.