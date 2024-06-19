Через ворожу атаку ударними БпЛА у Львові пошкоджено науково-дослідницький інститут, а в області постраждало двоє людей: ситуація у регіонах

Вночі на Львівщині ППО знищила 5 "шахедів", у Херсонській області через ворожі обстріли двоє людей отримали поранення, а на Харківщині дитина постраждала від міни "пелюстка".

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Сили ППО збили 19 із 21 "шахеда"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, в ніч на 19 червня 2024 року російські окупанти атакували 21-им ударним БпЛА типу Shahed-131/136.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи збито 19 ворожих ударних БпЛА у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій та Львівській областях.

На Харківщині дитина постраждала від міни "пелюстка"

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, в дачному селищі Родичі Харківського району під час прогулянки 7-річний хлопець підняв вибуховий пристрій (попередньо міну "пелюстка"), який здетонував та завдав тілесні ушкодження. Госпіталізований.

Крім того, у с. Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок удару БПЛА пошкоджено приватний будинок. У с. Симинівка внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пошти, клубу, магазину та будівлю старостинського округу.

У с. Слатине Харківського району внаслідок авіаобстрілу пошкоджено 11 житлових будинків. Постраждала жінка.

У с. Курилівка Куп'янського району внаслідок обстрілу отримав поранення чоловік, госпіталізований до медичного закладу.

Ворожа армія нанесла 379 ударів по Запорізькій області

Впродовж доби окупанти 379 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Також він розповів, що ворог завдав авіаційний удар по Воздвижівці.

Крім того, 140 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. 224 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через ворожі удари поранено двоє людей

Згідно з повідомленням начальника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Бургунка, Михайлівка, Тягинка, Дніпровське, Янтарне, Станіслав, Козацьке, Вірівка, Широка Балка, Гаврилівка, Львове, Ольгівка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Інженерне, Придніпровське, Берислав та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 7 приватних будинків; територію навчального закладу, заводу та ферми; гаражі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Росіяни 12 разів обстріляли Донецьку область

Як повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін, всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Курахівська громада зазнала 4 обстрілів: у Курахівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 6 приватних будинків; пошкоджено будинок у Гірнику і будинок у Гострому.

У Лиманській громаді поранено людину в Зарічному.

У Часовоярській громаді поранено людину, пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Торецькій громаді пошкоджено 21 будинок: 12 у Дружбі, 4 у Щербинівці, 3 у Північному, 1 у Залізному і 1 у Торецьку. Ще 1 будинок пошкоджено у Сіверську.

Окупанти обстріляли одну громаду в Миколаївській області

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, напередодні о 09:45 удару дроном-камікадзе типу FPV та о 20:00 артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада. Постраждалих немає.

Також вночі, 19 червня, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено ворожий БпЛА типу Shahed-131/136. У Первомайському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА. Постраждалих немає.

На Львівщині знищено 5 "шахедів", постраждало двоє людей

Згідно з інформацією від голови Львівської ОВА Максима Козицького, під час першої нічної атаки "шахедів" на Львівщині постраждав 47-річний чоловік. У Малехові чоловік отримав різані рани. Медики надали йому допомогу на місці. Обійшлося без госпіталізації.

Також офіційно підтвердили інформацію про ще одного постраждалого у Малехові внаслідок сьогоднішньої нічної атаки безпілотниками по Львівщині.

"Це 70-річний чоловік. Його госпіталізували. У нього акубаротравма, множинні осколкові поранення і кілька вогнепальних переломів. Стан – середньої важкості", - розповів Козицький.

За інформацією від мера Львова Андрія Садового, у Малехові пошкоджено офісне приміщення і багатоповерховий житловий будинок. Вибито 20 вікон.

Наслідки ворожої атаки у Малехові. Фото: https://t.me/andriysadovyi Наслідки ворожої атаки у Малехові. Фото: https://t.me/andriysadovyi Наслідки ворожої атаки у Малехові. Фото: https://t.me/andriysadovyi Наслідки ворожої атаки у Малехові. Фото: https://t.me/andriysadovyi

Також він повідомив, що у Львові внаслідок нічної атаки "шахедів" зруйновано науково-дослідницький інститут.

На Сумщині пролунало 33 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.