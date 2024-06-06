Из-за вражеской атаки в Хмельницкой и Днепропетровской областях повреждены инфраструктурные объекты: как прошли сутки в регионах

За прошедшие сутки армия РФ выпустила по Украине 18 "шахедов", 17 из которых сбили Воздушные Силы ВСУ. В результате вражеской атаки получили ранения люди в нескольких областях Украины. Также произошло повреждение критической и гражданской инфраструктуры.

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Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов"

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также атаковали 18 ударными БпЛА типа Shahed-131/136.

"Отражали воздушное нападение противника мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил", - говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя сбиты 17 ударных БПЛА в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов ранены четыре человека

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, за прошедшие сутки в г. Изюм мужчина получил травмы в результате подрыва взрывоопасного предмета.

Также в с. Бугаевка Чугуевского района в результате обстрела КАБ горела крыша дома. Пострадали две женщины.

В с. Черкасские Тишки Харьковского района в результате обстрела повреждены 4 частных дома.

В г. Купянск в результате серии обстрелов из РСЗО повреждены частные дома. Травмирована женщина.

В поселке Боровая Изюмского района пострадавших нет, однако повреждены 5 частных домов.

В результате обстрелов в Днепропетровской области пострадали четыре человека

На Никопольщине было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Также вечером страдали сам Никополь, Марганецкая и Красногригорьевская общины.

Утром – снова прилетало по райцентру.

Вражеский БпЛА попал в рейсовый автобус. Он загорелся, спасатели пожар оперативно потушили.

Пострадали находившиеся внутри люди. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина.

Также из-за атак оккупантов в городе повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка. Поврежден автобус. Уничтожен гараж, еще один – значительно пострадал. Зацепило газопроводы и линии электропередач.

Враг обстрелял Запорожскую область 364 раза

В течение суток оккупанты 364 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находилось 11 населенных пунктов, сообщил начальник Запорожской области Иван Федоров.

В частности, враг нанес авиационный удар по Новому Запорожью (Пологовский район).

125 БпЛА разной модификации атаковали Запорожье, Гуляйполе, Железнодорожное, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 18 обстрелов из РСЗО накрыли Роботино, Малую Токмачку, Левадное, Малиновку, Новоандреевку. 220 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Орехова, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки, Приморского.

Поступило 6 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Армия РФ обстреляла Херсон и 19 населённых пунктов области

Согласно сообщению главы Херсонской области Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Днепровское, Львово, Качкаровка, Змиевка, Ингулец, Станислав, Михайловка, Чернобаевка, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Золотая Балка, Кизомис, Берислав, Садовое, Ивановка, Инженерное и Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 4 многоэтажки и 14 частных домов. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, медицинский центр, дошкольные учебные заведения, торговый центр и магазин. Повреждены автомобили и линия интернет-сети.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Оккупанты обстреляли Донетчину 15 раз

Согласно сообщению начальника Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Новоукраинке Угледарской общины поврежден дом.

В Селидово ранены 7 человек, повреждены 13 многоэтажек. В Горняке Кураховской общины повреждены 2 дома.

В Лиманской общине повреждено 15 домов в Дробышевом и 6 в Новом. В Берестке Ильиновской общины 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 8 объектов.

В Торецкой общине 1 человек погиб и 4 ранены в Северном; повреждены 17 домов в Нью-Йорке. В Часовоярской общине повреждены 4 частных дома и многоэтажка.

В Николаевской области обстреляны две общины

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, за прошедшие сутки под вражескими артиллерийскими обстрелами находилась Куцурубская община. Пострадавших нет. Также враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины. В результате одного из обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадавших нет.

На Хмельнитчине в результате вражеской атаки возник пожар на инфраструктурном объекте

"Сегодня ночью наши силы ПВО сбили 1 вражеский шахед", - сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Он рассказал, что в результате атаки в одном из населенных пунктов области возник пожар на инфраструктурном объекте. Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши сотрудники ГСЧС.

Травмированных или погибших нет.

В Сумской области раздалось 36 взрывов

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 36 взрывов, сообщили в Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская общины.