Через ворожу атаку у Хмельницькій та Дніпропетровській областях пошкоджені інфраструктурні об'єкти: як пройшла доба у регіонах

За минулу добу армія РФ випустила по Україні 18 "шахедів", 17 з яких збили Повітряні Сили ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки отримали поранення люди у декількох областях України. Також відбулися пошкодження критичної та цивільної інфраструктури.

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Сили ППО знищили 17 "шахедів"

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 6 червня 2024 року російські окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також атакували 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136.

"Відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил", - йдеться в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.

У Харківській області через ворожі обстріли поранено четверо людей

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов, минулої доби у м. Ізюм чоловік отримав травми внаслідок підриву вибухонебезпечного предмету.

Також у с. Бугаївка Чугуївського району внаслідок обстрілу КАБ горів дах будинку. Постраждали 2 жінки.

У с. Черкаські Тишки Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки.

У м. Куп’янськ внаслідок серії обстрілів із РСЗВ пошкоджені приватні будинки. Травмовано жінку.

У селищі Борова Ізюмського району постраждалих немає, однак пошкоджено 5 приватних будинків.

У результаті обстрілів у Дніпропетровській області постраждало четверо осіб

На Нікопольщині було гучно через удари російської артилерії і дронів-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Також ввечері потерпали сам Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

Вранці – знову прилітало по райцентру.

Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники пожежу оперативно загасили.

Постраждали люди, які знаходилися всередині. Це чоловіки 52, 65 і 73 років. І 38-річна жінка.

Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач.

Ворог обстріляв Запорізьку область 364 рази

Впродовж доби окупанти 364 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, ворог завдав авіаційний удар по Новому Запоріжжю (Пологівський район).

125 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Залізничне, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 18 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку, Новоандріївку. 220 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Армія РФ обстріляла Херсон і 19 населених пунктів області

Згідно з повідомленням очільника Херсонської області Олександра Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дніпровське, Львове, Качкарівка, Зміївка, Інгулець, Станіслав, Михайлівка, Чорнобаївка, Тягинка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Кізомис, Берислав, Берегове, Садове, Іванівка, Інженерне та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в об'єкт критичної інфраструктури, медичний центр, дошкільні навчальні заклади, торговий центр та магазин. Пошкоджені автомобілі та лінія інтернет-мережі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Окупанти обстріляли Донеччину 15 разів

Згідно з повідомленням начальника Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок.

У Селидовому поранено 7 людей, пошкоджено 13 багатоповерхівок. У Гірнику Курахівської громади пошкоджено 2 будинки.

У Лиманській громаді пошкоджено 15 будинків у Дробишевому і 6 у Новому. У Берестку Іллінівської громади 1 людина загинула і 3 поранено, пошкоджено 8 об'єктів.

У Торецькій громаді 1 людина загинула і 4 поранені у Північному; пошкоджено 17 будинків у Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки і багатоповерхівка.

На Миколаївщині обстріляні дві громади

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, минулої доби під ворожими артилерійськими обстрілами перебувала Куцурубська громада. Постраждалих немає. Також ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок одного із обстрілів пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждалих немає.

На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті

"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий шахед", - повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Він розповів, що внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС.

Травмованих чи загиблих не має.

На Сумщині пролунало 36 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська громади.