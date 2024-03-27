Ночью армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками, на Харьковщине и Херсонщине есть раненые: как прошли сутки в регионах

В ночь на 27 марта ПВО уничтожило 10 "шахедов". В Харьковской и Херсонской областях из-за обстрелов есть раненые, по Запорожской области пришлось 386 ударов, а в Сумской области обстреляны две общины.

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ПВО сбила 10 из 13 "шахедов"

Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed из Курской области – РФ, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Всего было применено 13 вражеских беспилотников. Сбито – 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и сил обороны Украины.

На Харьковщине из-за обстрелов есть раненые

По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, за минувшие сутки произошел обстрел крылатой ракетой Х-35У г. Харькова. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.

В г. Изюм из-за обстрела "шахедом" повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник, без госпитализации. Также произошел вражеский обстрел г. Купянск из РСЗО "Ураган", в результате которого был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина. Обстрел с. Александровка Богодуховского района из РСЗО "Град" привел к повреждениям здания местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобилей, здания учебного заведения. Получила ранение 56-летняя женщина.

Повреждения в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная, Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка. В с. Чернолозка Красноградского района в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. В результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Произошел и обстрел с. Одноробовка Богодуховского района с РСЗО "Град". Там пострадавших и разрушений нет.

По Запорожской области нанесено 386 ударов

По сообщению главы Запорожской области Ивана Федорова, 386 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток.

Авиационный удар военнослужащие РФ нанесли по Малиновке. 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Роботиному.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

334 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового. Поступили 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за вражеского обстрела пострадали три человека

В минувшие сутки противник обстреливал Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомис, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львово и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

На Днепропетровщине враг обстрелял две общины

Поздним вечером агрессор дважды ударил по Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Попал по Красногригоревской и Мировской общинах из тяжелой артиллерии. Выпустил около полудесятка снарядов. Погибших и пострадавших в результате вражеской атаки – нет.

После этого атаки прекратились и ночь в районе прошла без обстрелов. Так же, как и на остальных территориях Днепропетровщины.

Армия агрессора обстреляла Очаковскую общину в Николаевской области

По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, враг совершал минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

На Сумщине было слышно 16 взрывов из-за вражеских обстрелов

Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская и Зноб-Новгородская общины, сообщили в Сумской ОВА.

По Краснопольской общине враг бил из минометов (10 взрывов). По Зноб-Новгородской общине совершен артобстрел (6 взрывов).

В Донецкой области из-за обстрела погибли два человека

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Кураховской общине поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово, Трудовое, Успеновка и Ганивка. Под огнем — Очеретино, без пострадавших. В Новогродовке 2 человека погибли и 1 ранен.

Многочисленным обстрелам подверглась Лиманская община: в Лимане повреждены 3 частных дома, 3 двухэтажки и админздание; в Тернах разрушены 13 домов и 1 поврежден; в Ямполе поврежден инфраструктурный объект. В Константиновской общине обстреляны Дилиевка и Белая Гора.

В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов. В Торецке поврежден гараж, в Северске — 2 нежилых здания. Под огнем были села Соледарской и Звановской общин.