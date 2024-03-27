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Ночью армия РФ атаковала Украину ударными беспилотниками, на Харьковщине и Херсонщине есть раненые: как прошли сутки в регионах
В ночь на 27 марта ПВО уничтожило 10 "шахедов". В Харьковской и Херсонской областях из-за обстрелов есть раненые, по Запорожской области пришлось 386 ударов, а в Сумской области обстреляны две общины.
ПВО сбила 10 из 13 "шахедов"
Ночью 27 марта 2024 года противник атаковал ударными БпЛА типа Shahed из Курской области – РФ, сообщают в Воздушных силах ВСУ.
Всего было применено 13 вражеских беспилотников. Сбито – 10 в Харьковской, Сумской и Киевской областях. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и сил обороны Украины.
На Харьковщине из-за обстрелов есть раненые
По сообщению главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, за минувшие сутки произошел обстрел крылатой ракетой Х-35У г. Харькова. Повреждены здания коммунального учреждения и многоквартирный дом. Пострадал 64-летний охранник, без госпитализации.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В г. Изюм из-за обстрела "шахедом" повреждено здание учебного заведения и частный дом. Ранение получил 62-летний охранник, без госпитализации. Также произошел вражеский обстрел г. Купянск из РСЗО "Ураган", в результате которого был поврежден частный дом, здание молочноконсервного комбината. Травмирован 55-летний мужчина. Обстрел с. Александровка Богодуховского района из РСЗО "Град" привел к повреждениям здания местного учреждения, 9 частных домов, 2 частных автомобилей, здания учебного заведения. Получила ранение 56-летняя женщина.
Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная, Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударам подверглись н.п. Новоегоровка, Ивановка, Кисловка. В с. Чернолозка Красноградского района в результате вражеских ракетных обстрелов без света осталось 78 абонентов. В результате обстрела г. Купянск поврежден частный дом и хозяйственная постройка. Произошел и обстрел с. Одноробовка Богодуховского района с РСЗО "Град". Там пострадавших и разрушений нет.
По Запорожской области нанесено 386 ударов
По сообщению главы Запорожской области Ивана Федорова, 386 ударов по 7 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток.
Авиационный удар военнослужащие РФ нанесли по Малиновке. 46 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку. 5 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Роботиному.
334 артудара нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Вербового. Поступили 39 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
В Херсонской области из-за вражеского обстрела пострадали три человека
В минувшие сутки противник обстреливал Тягинку, Берислав, Новоберислав, Днепровское, Кизомис, Качкаровку, Республиканец, Одрадокаменку, Золотую Балку, Львово и город Херсон, сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в хозяйственное сооружение, автобус и автомобиль. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
На Днепропетровщине враг обстрелял две общины
Поздним вечером агрессор дважды ударил по Никопольщине, сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Попал по Красногригоревской и Мировской общинах из тяжелой артиллерии. Выпустил около полудесятка снарядов. Погибших и пострадавших в результате вражеской атаки – нет.
После этого атаки прекратились и ночь в районе прошла без обстрелов. Так же, как и на остальных территориях Днепропетровщины.
Армия агрессора обстреляла Очаковскую общину в Николаевской области
По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, враг совершал минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
На Сумщине было слышно 16 взрывов из-за вражеских обстрелов
Ночью и утром россияне совершили 2 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелам подверглись Краснопольская и Зноб-Новгородская общины, сообщили в Сумской ОВА.
По Краснопольской общине враг бил из минометов (10 взрывов). По Зноб-Новгородской общине совершен артобстрел (6 взрывов).
В Донецкой области из-за обстрела погибли два человека
Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
В частности, в Кураховской общине поврежден дом в Остром, обстреляны Курахово, Трудовое, Успеновка и Ганивка. Под огнем — Очеретино, без пострадавших. В Новогродовке 2 человека погибли и 1 ранен.
Многочисленным обстрелам подверглась Лиманская община: в Лимане повреждены 3 частных дома, 3 двухэтажки и админздание; в Тернах разрушены 13 домов и 1 поврежден; в Ямполе поврежден инфраструктурный объект. В Константиновской общине обстреляны Дилиевка и Белая Гора.
В Часовоярской общине повреждены 9 частных домов. В Торецке поврежден гараж, в Северске — 2 нежилых здания. Под огнем были села Соледарской и Звановской общин.