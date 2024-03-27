Вночі армія РФ атакувала Україну ударними безпілотниками, на Харківщині і Херсонщині є поранені: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 27 березня ППО знищила 10 "шахедів". У Харківській і Херсонській областях через обстріли є поранені, по Запорізькій області прийшлось 386 ударів, а на Сумщині обстріляні дві громади.

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ППО збила 10 із 13 "шахедів"

Уночі 27 березня 2024 року противник атакував ударними БпЛА типу Shahed із Курської області – РФ, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Усього застосовано 13 ворожих безпілотників. Збито – 10 у Харківській, Сумській та Київській областях. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та Сил оборони України.

На Харківщині через обстріли є поранені

За повідомленням голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, за минулу добу відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У м. Харків. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець, без госпіталізації.

У м. Ізюм через обстріл "шахедом" пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець, без госпіталізації. Також відбувся ворожий обстріл м. Куп'янськ з РСЗВ "Ураган", внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок, будівлю молочноконсервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка. Обстріл с. Олександрівка Богодухівського району з РСЗВ "Град" привів до пошкоджень будівлі місцевої установи, 9 приватних будинків, 2 приватних автомобілів, будівлі закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка.

Пошкодження в Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова, Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка. У с. Чорнолозка Красноградського району внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Внаслідок обстрілу м. Куп’янськ пошкоджено приватний будинок та господарська споруда. Відбувся і обстріл с. Одноробівка Богодухівського району з РСЗВ "Град". Там постраждалі та руйнування відсутні.

По Запорізькій області завдано 386 ударів

За повідомленням голови Запорізької області Івана Федорова, 386 ударів по 7 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби.

Авіаційний удар військовослужбовці РФ здійснили по Малинівці. 46 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 5 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному.

Руйнування в Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

334 артудари завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Вербового. Надійшло 39 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через ворожий обстріл постраждало троє людей

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Берислав, Новоберислав, Дніпровське, Кізомис, Качкарівку, Республіканець, Одрадокам'янку, Золоту Балку, Львове та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в господарську споруду, автобус та автомобіль. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв дві громади

Пізно ввечері агресор ще двічі вгатив по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. Поцілив по Червоногригорівській та Мирівській громадах з важкої артилерії. Випустив з півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих внаслідок ворожої атаки - немає.

Після цього атаки припинилися і ніч в районі минула без обстрілів. Так само, як і на решті територій Дніпропетровщини.

Армія агресора обстріляла Очаківську громаду на Миколаївщині

За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині було чутно 16 вибухів через ворожий обстріл

Вночі та зранку росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Зноб-Новгородська громади, повідомили в Сумській ОВА.

По Краснопільській громаді: ворог бив з мінометів (10 вибухів). По Зноб-Новгородській громаді здійснено артобстріл (6 вибухів).