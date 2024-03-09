Ночью страна-агрессор атаковала Украину ударными дронами, в нескольких областях есть погибшие и раненые: как прошли сутки в регионах

В ночь на 9 марта российская армия выпустила по Украине 15 дронов, 12 из которых были сбиты силами ПВО. Из-за вражеских обстрелов произошли разрушения гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и других областях. Кроме того, есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

ПВО уничтожило 12 "шахедов" из 15

Согласно сообщению Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 9 марта 2024 года противник атаковал 15 ударными беспилотниками типа Shahed (районы пусков Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ).

Отмечается, что к отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 12 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

В Харьковской области погибли мирные жители, также был обстрелян пожарный автомобиль

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковщины: Кругляковка, Красное, Казачья Лопань, Волчанск, Нескучное и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Волчанск, Синьковка, Табаевка, Берестово.

В частности, в Волчанске вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль - в результате погибли 53-летний мужчина и 48-летняя женщина. Также в Волчанске из-за вражеских обстрелов были разрушены частные домовладения, повреждены служебный полицейский автомобиль, хозяйственные постройки и здания учебных заведений.

Во время возвращения с ликвидации пожара пожарный автомобиль попал под сброс боеприпаса с вражеского БПЛА. Личный состав 6 человек не травмирован.

В Донецкой области трое раненых, повреждены десятки домов

Всего за сутки россияне 24 раза обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Очеретинской общине Покровского района повреждены дом, админздание и магазин в Желанном. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка и Победа.

Разрушения в Донецкой области. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

В Краматорском районе под огонь попали окрестности Лиманской и Константиновской общин.

Был обстрелян и Бахмутский район - в Южном Торецкой общины ранен человек, повреждены 19 домов, админздание и объект инфраструктуры. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов. В Северске ранены 2 человека, повреждены 2 дома и нежилое сооружение. В Соледарской общине обстреляна Раздолевка, в Звановской - Переездное и Верхнекаменное.

Херсон обстреляли из авиации, есть попадания по жилым кварталам населенных пунктов области

За прошедшие сутки противник обстреливал Тягинку, Милово, Качкаровку, Белозерку, Томарино, Михайловку, Ольговку, Гавриловку, Кизомис, Антоновку, Веселое, Казацкое, Велетенское, Приозерное, Софиевку, Станислав, Садовое, Приднепровское и Херсон, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе были повреждены 4 многоэтажки и 30 частных домов. Ночью враг ударил по Херсону из авиации. Было зафиксировано попадание авиабомбы в многоэтажку. Также в результате обстрелов в областном центре повреждены медицинское учреждение и припортовая инфраструктура.

В результате вражеских атак в населенных пунктах области были попадания в два админздания, детский сад, газопроводы, гаражное помещение и автомобили.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения, один из них - ребенок.

В Днепропетровской области попали по промышленному предприятию

По сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, над Криворожским районом этой ночью сбили 5 беспилотников. Однако произошло и попадание по промышленному предприятию – там возник пожар.

Целили оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел общины. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

По Запорожской области враг нанес 323 удара

323 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области враг нанес в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

Оккупанты обстреляли из РСЗО Роботино и Гуляйполе, ударили 5 авиасрядами по Малой Токмачке и Роботиному, а также атаковали 67 беспилотниками Запорожье, Гуляйполе, Новоданиловку, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

249 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Новопавловки, Преображенки, Левадного, Приморского и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Николаевской области из-за обстрелов повреждены частные дома

По информации от главы Николаевской ОГА Виталия Кима, враг обстреливал из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет. Также под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община. В результате последнего обстрела в с. Дмитровка повреждены частные дома. Пострадавших нет.

В Сумской области зафиксировано 23 взрыва

Как сообщили в Сумской ОВА, ночью россияне совершили 4 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Краснопольская и Середино-Будская общины.

В частности, по Краснопольской общине враг бил из РСЗО (10 взрывов) и артиллерии (3 взрыва).

По Середино-Будской общине совершены обстрелы из артиллерии (5 взрывов) и миномета (5 взрывов).