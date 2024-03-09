Вночі країна-агресор атакувала Україну ударними дронами, в декількох областях є загиблі і поранені: як минула доба у регіонах

В ніч на 9 березня російська армія випустила по Україні 15 дронів, 12 з яких було збито силами ППО. Через ворожі обстріли відбулися руйнування цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та інших областях. Крім того, є загиблі і поранені серед мирних жителів.

ППО знищило 12 "шахедів" із 15

Згідно з повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 9 березня 2024 року противник атакував 15-ма ударними безпілотниками типу Shahed (райони пусків Чауда – Крим, Приморсько-Ахтарськ – РФ).

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

На Харківщині загинули мирні жителі, також був обстріляний пожежний автомобіль

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Кругляківка, Красне, Козача Лопань, Вовчанськ, Нескучне та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ, Синьківка, Табаївка, Берестове.

Зокрема, у м. Вовчанськ ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль – внаслідок цього загинули 53-річний чоловік та 48-річна жінка. Також у Вовчанську через ворожі обстріли були зруйновані приватні домоволодіння, пошкоджені службовий поліцейський автомобіль, господарчі споруди та будівлі навчальних закладів.

Під час повернення з ліквідації пожежі пожежний автомобіль потрапив під скид боєприпасу з ворожого БПЛА. Особовий склад 6 осіб не травмований.

У Донецькій області троє поранених, пошкоджено десятки будинків

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, в Очеретинській громаді Покровського району пошкоджено будинок, адмінбудівлю і крамницю в Желанному. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка і Побєда.

Руйнування у Донецькій області. Фото: t.me/VadimFilashkin_donoda

У Краматорському районі під вогонь потрапили околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Було обстріляно і Бахмутський район - у Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду. У Соледарській громаді обстріляна Роздолівка, у Званівській — Переїзне і Верхньокам'янське.

Херсон обстріляли з авіації, є влучання по житловим кварталам населених пунктів області

Минулої доби противник обстрілював Тягинку, Милове, Качкарівку, Білозерку, Томарине, Михайлівку, Ольгівку, Гаврилівку, Кізомис, Антонівку, Веселе, Козацьке, Велетенське, Приозерне, Софіївку, Станіслав, Садове, Придніпровське та місто Херсон, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені 4 багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Вночі ворог вдарив по Херсону з авіації. Було зафіксовано влучання авіабомби у багатоповерхівку. Також внаслідок обстрілів в обласному центрі пошкоджено медичну установу та припортову інфраструктуру.

Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області були влучання у дві адмінбудівлі, дитячий садок, газогони, гаражне приміщення та автівки.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення, одна з них – дитина.

У Дніпропетровській області влучили по промисловому підприємству

За повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, над Криворізьким районом цієї ночі збили 5 безпілотників. Однак сталося і влучання по промисловому підприємству - там виникла пожежа.

Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає.

По Запорізькій області ворог завдав 323 удари

323 удари по 12 населених пунктах Запорізької області ворог завдав впродовж доби, повідомив голова Запорізької області Іван Федоров.

Окупанти обстріляли з РСЗВ Роботине та Гуляйполе, вгатили 5 авіаснсрядами по Малій Токмачці й Роботиному, а також атакували 67 безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівку, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

249 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новопавлівки, Преображенки, Левадного, Приморського та інших прифронтових міст і сіл.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

У Миколаївській області через обстріли пошкоджені приватні будинки

За інформацією від очільника Миколаївської ОДА Віталія Кіма, ворог обстрілював з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Також під ворожим артилерійським обстрілом перебувала Куцурубська громада. Внаслідок останнього обстрілу у с. Дмитрівка пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає.

На Сумщині зафіксовано 23 вибухи

Як повідомили у Сумській ОВА, уночі росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська та Середино-Будська громади.

Зокрема, по Краснопільській громаді ворог бив з РСЗВ (10 вибухів) та артилерії (3 вибухи).

По Середино-Будській громаді здійснено обстріли з артилерії (5 вибухів) та міномету (5 вибухів).