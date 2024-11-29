Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ стал Михаил Драпатый

29 ноября президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Генерал-майор известен успешной организацией обороны на Харьковском направлении и срывом наступательной операции российских войск.

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Об этом Зеленский сообщил после проведения Ставки верховного главнокомандующего.

Заместителем главнокомандующего стал Олег Апостол.

"Генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил. Полковник Олег Апостол — опытный командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Оба доказали свою эффективность в боях", — написал Зеленский.

Он добавил, что главная задача нового руководства – повышение боеспособности армии, внедрение инновационных подходов к управлению и обеспечение качественной подготовки военнослужащих.

Соответствующий указ №789/2024 о назначении Драпатого уже опубликован на сайте президента.

Еще одним указом №788/2024 Зеленский уволил Александра Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.

Подробнее о новом командующем Сухопутными войсками читайте в биографической справке Delo.ua: Михаил Драпатый.

Подробнее о новом командующем Сухопутными войсками читайте в биографической справке Delo.ua: Михаил Драпатый.Олег Апостол. Фото: armyinform.com.ua

Олег Апостол - командир 95 ОДШБр, кавалер отличия "Крест боевых заслуг", полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого.

Прошел бои за Славянск и Луганский аэропорт, а с начала широкомасштабного вторжения — и населенные пункты Николаевской области.

В должности командира 95-й бригады ДШВ Апостол руководил боями в Серебрянском и Купянском лесничестве, организовывал оборонные и наступательные действия в Донецкой и Луганской областях.