Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Михайло Драпатий

29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ. Генерал-майор відомий успішною організацією оборони на Харківському напрямку та зривом наступальної операції російських військ.

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Про це Зеленський повідомив після проведення Ставки верховного Головнокомандувача.

Заступником Головнокомандувача став Олег Апостол.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — написав Зеленський.

Від додав, що головне завдання нового керівництва – підвищення боєздатності армії, впровадження інноваційних підходів до управління та забезпечення якісної підготовки військовослужбовців.

Відповідний указ №789/2024 про призначення Драпатого вже опублікований на сайті президента.

Ще одним указом №788/2024 Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України