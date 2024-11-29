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Категорія
Війна в Україні
Дата публікації

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Михайло Драпатий

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Михайло Драпатий

29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ. Генерал-майор відомий успішною організацією оборони на Харківському напрямку та зривом наступальної операції російських військ.

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Про це Зеленський повідомив після проведення Ставки верховного Головнокомандувача.

Заступником Головнокомандувача став Олег Апостол.

"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — написав Зеленський.

Від додав, що головне завдання нового керівництва – підвищення боєздатності армії, впровадження інноваційних підходів до управління та забезпечення якісної підготовки військовослужбовців.

Відповідний указ №789/2024 про призначення Драпатого вже опублікований на сайті президента. 

Ще одним указом №788/2024 Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України

Автор:
Тетяна Гойденко