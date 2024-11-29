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Новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України став Михайло Драпатий
29 листопада президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ. Генерал-майор відомий успішною організацією оборони на Харківському напрямку та зривом наступальної операції російських військ.
Про це Зеленський повідомив після проведення Ставки верховного Головнокомандувача.
Заступником Головнокомандувача став Олег Апостол.
"Генерал-майор Михайло Драпатий успішно організував оборону на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських сил. Полковник Олег Апостол – досвідчений командир 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Обидва довели свою ефективність у боях", — написав Зеленський.
Від додав, що головне завдання нового керівництва – підвищення боєздатності армії, впровадження інноваційних підходів до управління та забезпечення якісної підготовки військовослужбовців.
Відповідний указ №789/2024 про призначення Драпатого вже опублікований на сайті президента.
Ще одним указом №788/2024 Зеленський звільнив Олександра Павлюка з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України