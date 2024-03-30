Очередная атака "шахедами" - в Полтавской области попадание в инфраструктурный объект, на Днепропетровщине пожар на территории элеватора: как прошли сутки в регионах

Армия страны-агрессора выпустила по Украине 12 ударных беспилотников, 9 из которых сбила украинская ПВО. Обломки "шахедов" повлекли за собой повреждения в Полтавской и Днепропетровской областях. В Херсонской области из-за российской агрессии погиб один человек.

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ПВО уничтожило 9 из 12 ударных БПЛА

Ночью 30 марта 2024 года враг ударил по Донетчине 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками из мыса Чауда (Крым). Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА Shahed-136/131, девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Харьковщину обстреливали из артиллерии и КАБами

Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Ветеринарное, Волчанск, Потихоново и др. Авиаударам подверглись н.п. Бочково, Успеновка, Хрипуны, Изюмское, Зыбино, Лиман, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в пгт Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета. В г. Купянск из-за артобстрела повреждено здание 4-этажного административного здания, окна и балконы жилого пятиэтажного дома. Ранение получил 87-летний мужчина.

В с. Графское Чугуевского района из-за обстрелов КАБ горел частный дом. В с. Боровая Изюмского района в результате обстрела повреждено двухэтажное здание учреждения, 16 частных домов, 5 хозяйственных построек и гараж. В с. Синельниково Чугуевского района из-за вражеского артобстрела повреждена квартира. В с. Малиновка Чугуевского района произошло попадание КАБ по территории. Также произошел артобстрел пгт Купянск-Узловой. Повреждено котельное помещение предприятия. С. Бударки Чугуевского района было обстреляно КАБами, из-за чего поврежден один частный дом. Информация о пострадавших не поступала.

По Запорожской области было нанесено 442 удара

442 удара по 9 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, 3 авиационных удара военнослужащие РФ нанесли по Малой Токмачке и Роботиному. 91 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 9 РСЗО-обстрелов пришлись по Малой Токмачке и Роботиному. 339 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Роботино, Новоандреевки, Малиновки, Левадного и Воздвижовки.

Поступили 28 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

На Днепропетровщине обломки сбитого БпЛА вызвали пожар на территории элеватора

Согласно сообщению главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, ночью на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили 4 беспилотника. Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском.

Обломки сбитого БпЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет.

Красногригорьевскую общину на Никопольщине агрессор обстрелял из артиллерии. Люди остались целы. Утром оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект.

В Херсонской области один человек погиб

Как сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Белозерку, Огромное, Кизомис, Садовое, Берислав, Золотую Балку, Новоалександровку, Путевое, Нововоронцовку, Осокоровку, Тягинку и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Также были зафиксированы попадания в вышку мобильной связи и складское помещение.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 1 - получил ранение.

В Николаевской области под обстрелом были две общины

По сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, под вражеским артиллерийским обстрелом находилась Куцурубская община. Также враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

По Сумщине стреляли из FPV-дронов, минометов, РСЗО и артиллерии

Ночью и утром россияне провели 8 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелам подверглись Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская, Зноб-Новгородская общины, сообщили в Сумской ОВА.

В частности, по Великописаревской общине совершены артиллерийские обстрелы (13 взрывов), произошли обстрелы БпЛА (FPV-дрон) (4 взрыва). По Зноб-Новгородской общине враг ударил из РСЗО (9 взрывов). В Свесской общине 3 мины сбросили россияне на территорию общины. По Миропольской общине совершен обстрел БпЛА (FPV-дрон) (1 взрыв). В Краснопольской общине зафиксирован обстрел из минометов (2 взрыва).

На Полтавщине попадание в инфраструктурный объект

"Беспокойная ночь на Полтавщине. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", - рассказал глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.

Также он сообщил, что никто не пострадал.

В Донецкой области погиб один человек

Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Марьинской общине 1 человек погиб в Максимильяновке, поврежден дом в Красногоровке. В Новогродовке повреждено админздание. В Остром Кураховской общины повреждены 2 админздания, двухэтажка и инфраструктурный объект; обстреляны Курахово и Островское. В Селидово повреждено 15 частных домов.

В Лиманской общине разрушены 3 дома в Тернах, повреждено 19 домов: 8 в Колодцах, 4 в Закотном и Тернах, 3 в Ивановке. В Константиновской общине обстреляны Дилиевка, Александро-Шультино, Красное и Николаевка.

В Часовоярской общине повреждены 12 частных домов, в Северске - нежилое сооружение. Обстреляны деревни Соледарской и Звановской общин.