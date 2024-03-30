Чергова атака "шахедами" - у Полтавській області влучання в інфраструктурний обʼєкт, на Дніпропетровщині пожежа на території елеватора: як пройшла доба у регіонах

Армія країни-агресора випустила по Україні 12 ударних безпілотників, 9 з яких збила українська ППО. Уламки "шахедів" спричинили пошкодження у Полтавській та Дніпропетровській областях. На Херсонщині через російську агресію загинула одна людина.

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ППО знищила 9 із 12 ударних БпЛА

Уночі 30 березня 2024 року ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками із мису Чауда (Крим). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Усього зафіксовано пуски 12 ударних БпЛА Shahed-136/131, дев’ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Харківщину обстрілювали з артилерії і КАБами

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Вовчанськ, Потихонове та ін. Авіаударів зазнали н.п. Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у смт Покотилівка Харківського району 28-річний чоловік зазнав травм внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету. У м. Куп'янськ через артобстріл пошкоджено будівлю 4-поверхової адміністративної будівлі, вікна та балкони житлового п’ятиповерхового будинку. Поранення отримав 87-річний чоловік.

У с. Графське Чугуївського району через обстріл КАБ горів приватний будинок. У с. Борова Ізюмського району внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерхову будівлю установ, 16 приватних будинків, 5 господарчих споруд та гараж. У с. Синельникове Чугуївського району через ворожий артобстріл пошкоджено квартиру. У с. Малинівка Чугуївського району відбулося влучання КАБ по території. Також відбувся артобстріл смт Куп’янськ-Вузловий. Пошкоджено котельне приміщення підприємства. С. Бударки Чугуївського району було обстріляно КАБами, через що пошкоджено один приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила.

По Запорізькій області було завдано 442 удари

442 удари по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби, повідомив голова Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, 3 авіаційні удари військовослужбовці РФ здійснили по Малій Токмачці та Роботиному. 91 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 9 РСЗВ-обстрілів прийшлися по Малій Токмачці та Роботиному. 339 артударів завдано по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Левадного та Воздвижівки.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Дніпропетровщині уламки збитого БпЛА спричинили пожежу на території елеватора

Згідно з повідомленням голови Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака, вночі на Дніпропетровщині сили ППО знищили 4 безпілотники. Два у Дніпровському районі та по одному – у Кам'янському і Криворізькому.

Уламки збитого БпЛА впали на території елеватора. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Критичних руйнувань та постраждалих немає.

Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині, агресор обстріляв з артилерії. Люди неушкоджені. Вранці окупанти поцілили дроном-камікадзе по Нікополю. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

На Херсонщині одна людина загинула

Як повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Білозерку, Велетенське, Кізомис, Садове, Берислав, Золоту Балку, Новоолександрівку, Шляхове, Нововоронцовку, Осокорівку, Тягинку та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Також були зафіксовані влучання в стільникову вежу та складське приміщення.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 - дістала поранення.

На Миколаївщині під обстрілом були дві громади

За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, під ворожим артилерійським обстрілом була Куцурубська громада. Також ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

По Сумщині стріляли з FPV-дронів, мінометів, РСЗВ та артилерії

Вночі та зранку росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Зноб-Новгородська громади, повідомили у Сумській ОВА.

Зокрема, по Великописарівській громаді здійснено артилерійські обстріли (13 вибухів), відбулися обстріли БпЛА (FPV-дрон) (4 вибухи). По Зноб-Новгородській громаді ворог вдарив з РСЗВ (9 вибухів). У Свеській громаді 3 міни скинули росіяни на територію громади. По Миропільській громаді здійснено обстріл БпЛА (FPV-дрон) (1 вибух). У Краснопільській громаді зафіксовано обстріл з мінометів (2 вибухи).

На Полтавщині влучання в інфраструктурний обʼєкт

"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", - розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Також він повідомив, що ніхто не постраждав.

У Донецькій області загинула одна людина

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Мар'їнській громаді 1 людина загинула у Максимільянівці, пошкоджено будинок у Красногорівці. У Новогродівці пошкоджено адмінбудівлю. У Гострому Курахівської громади пошкоджені 2 адмінбудівлі, двоповерхівка та інфраструктурний об'єкт; обстріляні Курахове і Острівське. У Селидовому пошкоджено 15 приватних будинків.

У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки у Тернах, пошкоджено 19 будинків: 8 у Колодязях, 4 у Закітному та Тернах, 3 в Іванівці. У Костянтинівській громаді обстріляні Диліївка, Олександро-Шультине, Червоне і Миколаївка.

У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків, у Сіверську — нежитлова споруда. Обстріляні села Соледарської і Званівської громад.