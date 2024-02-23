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РФ атаковала Украину дронами, по Херсонщине прилетело более 1,7 тыс. снарядов: как прошли сутки в регионах
В ночь на 23 февраля враг атаковал Украину 31 ударным БпЛА типа "Shahed", тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, противорадиолокационной ракетой, Х-31П и двумя крылатыми ракетами, Х-22, сообщают в воздушных силах.
Противовоздушной обороной уничтожены 23 ударных БпЛА в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей. Однако в результате ночной вражеской атаки в Днепре есть попадания по многоэтажке, а в Одесской области три человека погибли.
Оккупанты выпустили по Херсонской области 1716 снарядов
За прошедшие сутки противник совершил 287 обстрелов Херсонской области, выпустив 1716 снарядов, с применением артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БпЛА.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 2 - получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин. По Херсону враг направил 27 снарядов.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Российские военные попали в жилые кварталы, сотовую башню в Бериславском районе, архивное учреждение и припортовую инфраструктуру в Херсоне.
В Харьковской области под обстрелы попали более 20 населенных пунктов
В течение суток на Харьковщине артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Синьковка, Двуречная, Ивановка и др., сообщил председатель области Олег Синегубов.
В 23:15 зафиксированы попадания в селе Мокрая Ракитна Харьковского района. Вражеские беспилотники повредили частное агропредприятие.
Всего обнаружено 5 мест попаданий, повреждены складской ангар, погибло 15 коров. Информация о пострадавших не поступала.
В Николаевской области оккупанты атаковали Николаевский район
22 февраля вражеские артиллерийские обстрелы трижды фиксировались по акватории и городу Очаков Очаковской общины, сообщает глава ОВА Виталий Ким.
Кроме этого, враг наносил артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Куцурубской общины и обстрелял из артиллерии населенный пункт Галицыновской общины. Пострадавших нет.
За сутки враг нанес 401 удар по Запорожской области.
Рашисты совершили 16 РСЗО-обстрелов Роботиного, а также атаковали 105 беспилотниками Гуляйполе, Малиновку, Роботино, Малую Токмачку, Новоданиловку и Новоандреевку.
280 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Роботиного, Новоданиловки, Новодаровки, Новоандреевки, Малиновки и Пятихаток. Разрушены 19 жилых домов и объектов инфраструктуры, информирует глава ОВА Иван Федоров.