РФ атакувала Україну дронами, по Херсонщині прилетіло понад 1,7 тис снарядів: як минула доба в регіонах

У ніч на 23 лютого ворог атакував Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed", трьома зенітними керованими ракетами С-300, протирадіолокаційною ракетою, Х-31П та двома крилатими ракетами, Х-22, повідомляють у Повітряних силах

Протиповітряною обороною знищено 23 ударних БпЛА в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей. Проте, внаслідок нічної ворожої атаки у Дніпрі є влучання по багатоповерхівці, а на Одещині троє людей загинуло.

Окупанти випустили по Херсонській області 1716 снарядів

За минулу добу противник здійснив 287 обстрілів Херсонсбкої області, випустивши 1716 снарядів, із застосуванням артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БпЛА.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. По Херсону ворог спрямував 27 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали, стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні.

На Харківщині під обстріли потрапили понад 20 населених пунктів

Протягом доби на Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Дворічна, Іванівка та ін, повідомив голова області Олег Синєгубов.

О 23:15 зафіксовані влучання в селі Мокра Рокитна Харківського району. Ворожі безпілотники пошкодили приватне агропідприємство.

Загалом, виявлено 5 місць влучань, пошкоджені складський ангар, загинуло 15 корів. Інформації щодо потерпілих не надходило.

У Миколаївській області окупанти атакували Миколаївський район

22 лютого ворожі артилерійські обстріли тричі фіксувалися по акваторії та по місту Очаків Очаківської громади, повідомляє очільник ОВА Віталій Кім.

Окрім цього, ворог завдавав артилерійських обстрілів по населених пунктах Куцурубської громади та обстріляв з артилерії населений пункт Галицинівської громади. Постраждалих немає.

За добу ворог завдав 401 удар по Запорізькій області

Рашисти здійснили 16 РСЗВ-обстрілів Роботиного, а також атакували 105 безпілотниками Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Новоданилівку й Новоандріївку.

280 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Новоданилівки, Новодарівки, Новоандріївки, Малинівки та П'ятихаток. Зруйновано 19 житлових будинків та об'єктів інфраструктури, інформує очільник ОВА Іван Федоров



