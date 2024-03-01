Россия атаковала Украину дронами, в нескольких областях в результате обстрелов ранены мирные жители: как прошли сутки в регионах

В ночь на 1 марта РФ продолжила терроризировать Украину. В Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях пострадали мирные жители. В частности, из-за обстрелов населенных пунктов произошли повреждения многих жилых домов и хозяйственных построек. Силами ПВО были уничтожены все запущенные ударные беспилотники.

ПВО уничтожило 4 ударных беспилотника типа "шахед"

По сообщению Воздушных сил ВСУ в ночь на 1 марта 2024 года противник атаковал 5-ю зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и Белгородской обл. и 4-мя ударными БпЛА типа Shahed (из районов Приморско-Ахтарск, Курск – рф.).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны уничтожены 4 "шахеда" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

На Харьковщине в результате обстрелов ранены мирные жители

Артиллерийские и минометные удары враг нанес по около 15 населенным пунктам Харьковщины: Дворичная, Синьковка, Петропавловка и другие. Авиаудары враг наносил по н.п. Бологовка, Осиново, Митрофановка и др., сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В частности, в г. Волчанск в результате вражеского обстрела из РСЗО повреждено помещение склада и 4-х ангаров. Также совершен вражеский обстрел с. Казачья Лопань Харьковского района, более семи взрывов. Враг нанес удары и по г. Волчанск. Повреждены хозяйственные постройки на территории домовладения. Через 5 минут произошел повторный обстрел. В результате вражеского обстрела с. Синельниково Чугуевского района поврежден частный дом.

В с. Митрофановка Купянского района в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона ранения получили 47-летний мужчина и 45-летняя женщина. Состояние среднее, оказана медицинская помощь. В г. Волчанск в результате вражеского обстрела БПЛА повреждены частные дома, 2 автомобиля. Ранена 1 женщина. В результате вражеского авиационного обстрела ФАБ-500 села Осиново Купянского района повреждена переправа, ранен мужчина.

Из-за обстрелов жилых кварталов Херсонщины два человека получили ранения

В прошедшие сутки противник обстреливал Михайловку, Томину Балку, Кизомис, Берислав, Казацкое, Качкаровку, Львове, Тягинку, Янтарное, Днепровское, Золотую Балку, Ингулец, Понятовку, Берегово, Садовое, Осокоровку, Змиевку, Одрадокаменку и город Херсон. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности, были повреждены многоэтажка и 32 частных дома, здание учебного заведения, хозяйственные здания и автомобили. Также зафиксированы попадания в коммунальную технику.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

Вражеская ракетная атака по Запорожской области унесла жизнь 71-летнего мужчины

Согласно сообщению главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, 71-летний мужчина погиб в результате вражеской ракетной атаки по Юльевке Запорожской области. 68-летняя женщина получила ранения.

Кроме того, 200 ударов по 11 населенным пунктам региона нанесли россияне в течение суток. 130 артобстрелов пришлись по территории Орехова, Приютного, Малиновки, Малой Токмачки, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Разрушения в Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В частности, оккупанты нанесли 4 ракетных удара по Юльевке, атаковали 52 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, совершили 5 РСЗО-обстрелов Роботиного, ударили 9 авиаснарядами по Левадному, Малой Токмачке, Роботиному и Новоданиловке.

Поступило 27 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщину атаковали беспилотники

Три беспилотника вечером приземлили защитники неба на Днепропетровщине. Их сбили в Синельниковском и Днепровском районах, сообщил глава Днепропетровской ОГА.

Никопольщину агрессор обстреливал из тяжелой артиллерии. По райцентру и Марганецкой общине выпустил около десятка снарядов. Никто не пострадал.

На других территориях области обошлось без вражеских атак.

Территорию Сумщины обстреливали из минометов и артиллерии

Ночью и утром россияне провели 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 16 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская (5 взрывов), Краснопольская (2 взрыва), Глуховская (2 взрыва), Дружбовская (3 взрыва) и Середино-Будская (4 взрыва) общины, сообщили в Сумской ОВА.

Враг атаковал из артиллерии населённые пункты Николаевщины

Как сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, под вражеским артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской общины. Также враг атаковал с артиллерии г. Очаков Очаковской общины. Ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Населённые пункты Доне цкой области были обстреляны 18 раз – повреждены частные дома и админздания

Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Новоукраинке Угледарской общины Волновахского района 1 дом разрушен, еще 1 поврежден. В Скудном Комарской общины поврежден дом.

Покровский район. В Очеретинской общине разрушено здание культуры в Соловьеве. В Кураховской общине повреждены 6 частных домов и 2-этажка в Курахово, инфраструктурный объект в Остром.

Краматорский район. Ночью Константиновка подверглась 4 ракетным ударам: повреждено 5 многоэтажек, 3 частных дома, 3 админздания, 2 детсада и амбулатория. В Лиманской общине повреждено 8 домов: 3 в Озерном, 2 в Ямполе и Кривой Луке, 1 в Ямполе.

Бахмутский район. В Торецкой общине в Щербиновке 3 человека ранены и 10 домов повреждены, еще 4 дома повреждены в Торецке. В Часовоярской общине повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки и 5 хозпостроек.