Росія атакувала Україну дронами, у декількох областях в результаті обстрілів поранені мирні жителі: як минула доба у регіонах

У ніч проти 1 березня РФ продовжила тероризувати Україну. Так, у Харківській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях постраждали мирні жителі. Зокрема, через обстріли населених пунктів відбулися пошкодження багатьох житлових будинків і господарчих споруд. Силами ППО було знищено всі запущені ударні безпілотники.

ППО знищила 4 ударних безпілотника типу "шахед"

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ у ніч на 1 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини і Бєлгородської обл. та 4-ма ударними БпЛА типу Shahed (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф.).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони знищено 4 "шахеди" у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

На Харківщині в результаті обстрілів поранені мирні жителі

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Бологівка, Осинове, Митрофанівка та ін., повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зокрема, у м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приміщення складу та 4-х ангарів. Також здійснено ворожий обстріл с. Козача Лопань Харківського району, більше семи вибухів. Ворог завдав ударів і по м. Вовчанськ. Пошкоджено господарчі споруди на території домоволодіння. За 5 хвилин відбувся повторний обстріл. Внаслідок ворожого обстрілу с. Синельникове Чугуївського району пошкоджено приватний будинок.

У с. Митрофанівка Куп’янського району внаслідок скидання боєприпасу з ворожого дрону поранення отримали 47-річний чоловік та 45-річна жінка. Стан середній, надана медична допомога. У м. Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу БПЛА пошкоджено приватні будинки, 2 автомобілі. Поранена 1 жінка. Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу ФАБ-500 села Осинове Куп’янського району пошкоджена переправа, поранено чоловіка.

Через обстріли житлових кварталів Херсонщини двоє людей дістали поранення

Минулої доби противник обстрілював Михайлівку, Томину Балку, Кізомис, Берислав, Козацьке, Качкарівку, Львове, Тягинку, Янтарне, Дніпровське, Золоту Балку, Інгулець, Понятівку, Берегове, Садове, Осокорівку, Зміївку, Одрадокам'янку та місто Херсон. Про це повідомив очільник Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені багатоповерхівка та 32 приватні будинки, будівля навчального закладу, господарські будівлі та автівки. Також зафіксовані влучання у комунальну техніку.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Ворожа ракетна атака по Запорізькій області забрала життя 71-річного чоловіка

Згідно з повідомленням голови Запорізької ОДА Івана Федорова, 71-річний чоловік загинув внаслідок ворожої ракетної атаки по Юльївці Запорізької області. 68-річна жінка отримала поранення.

Крім того, 200 ударів по 11 населених пунктах регіону завдали росіяни впродовж доби. 130 артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Приютного, Малинівки, Малої Токмачки, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл.

Руйнування у Запорізькій області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Зокрема, окупанти завдали 4 ракетні удари по Юльївці, атакували 52 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Малу Токмачку й Роботине, здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Роботиного, вгатили 9 авіаснарядами по Левадному, Малій Токмачці, Роботиному й Новоданилівці.

Надійшло 27 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщину атакували безпілотники

Три безпілотника ввечері приземлили оборонці неба на Дніпропетровщині. Їх збили у Синельниківському та Дніпровському районах, повідомив голова Дніпропетровської ОДА.

Нікопольщину агресор обстрілював з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив з десяток снарядів. Ніхто не постраждав.

На інших територіях області минулося без ворожих атак.

Територію Сумщини обстрілювали з мінометів та артилерії

Уночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська (5 вибухів), Краснопільська (2 вибухи), Глухівська (2 вибухи), Дружбівська (3 вибухи) та Середино-Будська (4 вибухи) громади, повідомили в Сумській ОВА.

Ворог атакував з артилерії населені пункти Миколаївщини

Як повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім, під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також ворог атакував з артилерії м. Очаків Очаківської громади. Вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Населені пункти Донеччини були обстріляні 18 разів – пошкоджені приватні будинки і адмінбудівлі

Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Новоукраїнці Вугледарської громади Волноваського району 1 будинок зруйновано, ще 1 пошкоджено. У Скудному Комарської громади пошкоджено будинок.

Покровський район. В Очеретинській громаді зруйновано будинок культури у Соловйовому. У Курахівській громаді пошкоджено 6 приватних будинків і 2-поверхівку у Кураховому, інфраструктурний об'єкт у Гострому.

Краматорський район. Вночі Костянтинівка зазнала 4 ракетних ударів: пошкоджено 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 3 адмінбудівлі, 2 дитсадка і амбулаторія. В Лиманській громаді пошкоджено 8 будинків: 3 в Озерному, 2 у Ямполі та Кривій Луці, 1 в Ямполі.

Бахмутський район. У Торецькій громаді у Щербинівці 3 людини поранено і 10 будинків пошкоджено, ще 4 будинки пошкоджено в Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 5 госпбудівель.