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Украина вернула домой 90 защитников
25 июня состоялся очередной обмен пленными. Украине удалось вернуть 90 защитников. Это Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Это уже 53-й по счету обмен.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена. Воины Нацгвардии, ВМС, армии, терроборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях" ", – написал он.
В частности, удалось вернуть 59 защитников Мариуполя, из них 52 бойца, вышедших из "Азовстали". Из плена освобождены 5 охранявших ЧАЭС нацгвардейцев.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Зеленский добавил, что Украина помнит обо всех наших людях в российском плену и продолжает работу по освобождению каждого и каждой.
"Ищем правду обо всех, кого может удерживать враг. Спасибо нашей команде, которая занимается обменами: Буданов, Ермак, Малыш, Клименко, Лубинец. Всем помогающим партнерам ОАЭ за содействие в освобождении этих наших людей. Вместе можем достигать даже самых сложных результатов". ", – добавил он.
Напомним,52-й обмен состоялся 31 мая. Тогда Украине удалось вернуть домой 71 защитника и четырех гражданских.