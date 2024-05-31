Украина вернула из плена 71 военного и четырех гражданских

31 мая состоялся очередной обмен военнопленными. Украине удалось вернуть домой 71 защитника и четырех гражданских. Это уже 52-й по счету обмен.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленеский.

"Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!", - написал он.

По его словам, среди освобожденных военных есть воины ВСУ и Нацгвардии, пограничники и четыре гражданских.

Руководитель ОП Андрей Ермак добавил, что среди уволенных есть рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГНСУ. Из них 19 попавших в плен с острова Змеиный, 10 защитников Мариуполя и из "Азовстали" и украинские военные, попавшие в плен на разных направлениях.

Сегодня в свои родные возвращаются 75 Защитников и Защитниц, а также гражданские украинки. Среди освобожденных защитников - 70 мужчин и пятеро женщин, шесть офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере, треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность", - сообщили в КШПП.

На сегодня освободить из плена оккупантов удалось уже 3210 Защитников и Защитниц Украины.

Напомним, предварительный, 51-й обмен пленными состоялся еще 8 февраля. Тогда удалось вернуть домой 100 защитников, большинство из которых были защитниками Мариуполя.