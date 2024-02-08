Украина вернула домой еще 100 пленных. Большинство – защитники Мариуполя (ФОТО)

Украина и Россия обменялись пленными – домой вернулись еще 100 украинских военных. 51-й по счету обмен состоялся в рамках работы Координационного штаба по поручению президента Украины.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Еще 100 украинцев дома, в Украине. Нацгвардия, пограничники, ВСУ. Большинство – защитники Мариуполя. Все – наши, все – снова на родной земле. Работаем по каждому и каждой и не остановимся, пока всех не вернем!" – написал он.

В Главном управлении разведки МО Украины отметили, что среди спасенных военнослужащих на этот раз 49 воинов Национальной гвардии Украины, 25 пограничников, 26 военнослужащих ВСУ, в том числе 11 терроборонцев. Все освобожденные – рядовой и сержантский состав. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь (в т.ч. 82 – защитники "Азовстали"), остальные выполняли боевые задания на Донецком и Луганском направлениях.

"По меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни. Старшему исполнилось 62 года, а самому младшему - 20. Удалось спасти, в частности, медика, который в сверхсложных условиях спасал раненых на "Азовстали", родных братьев Николая и Романа", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с момента полномасштабного вторжения из российского плена удалось освободить уже 3135 защитников и защитниц.

"Спасибо Президенту Украины, руководителю Офиса Президента, коллегам из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Помним обо всех, боремся за каждого и очень ждем дома. Ребята получат всю необходимую помощь. Мы позаботимся об их реабилитации и выздоровлении. Продолжаем работать", – написал глава МВД Игорь Клименко.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что вскоре возвращенные воины получат новую одежду, телефоны, смогут вкусно поужинать и получить необходимую медицинскую помощь. Впереди – восстановление документов, банковских карт и реабилитация.

Напомним, предварительный обмен пленными состоялся 31 января. Тогда Украина вернула домой 207 военнопленных. Перед этим, 4 января из российского плена в Украину вернулись 230 пленных.