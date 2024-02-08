Україна повернула додому ще 100 полонених. Більшість – захисники Маріуполя (ФОТО)

Україна і Росія обмінялися полоненими – додому повернулися ще 100 українських військових. 51-й за ліком обмін відбувся в рамках роботи Координаційного штабу за дорученням Президента України.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя. Усі – наші, усі – знову на рідній землі. Працюємо щодо кожного й кожної та не зупинимося, поки всіх не повернемо!" – написав він.

У Головному управлінні розвідки МО України зазначили, що серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

"Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20. Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", - йдеться в повідомленні ГУР.

У відомстві додали, що з моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.

"Дякую Президенту України, керівнику Офісу Президента, колегам з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Пам’ятаємо про всіх, боремося за кожного і дуже чекаємо вдома. Хлопці отримають всю необхідну допомогу. Ми подбаємо про їхню реабілітацію та одужання. Продовжуємо працювати", - написав голова МВС Ігор Клименко.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що невдовзі повернуті воїни отримають новий одяг, телефони, зможуть смачно повечеряти та отримати необхідну медичну допомогу. Попереду – відновлення документів, банківських карток та реабілітація.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 31 січня. Тоді Україна повернула додому 207 військовополонених. Перед цим, 4 січня з російського полону в Україну повернулися 230 полонених.