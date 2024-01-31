Україна повернула додому 207 військовополонених (ФОТО)

31 січня Україна повернула з російського полону додому 207 військових. Це вже 50-й обмін полоненими.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все", - зазначив гарант.

Він наголосив, що Україна пам’ятає про кожного й кожну в полоні.

"Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", - підкреслив Зеленський.

Як повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, серед звільнених воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції - рядові, сержанти та офіцери.

Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на "Азовсталі", острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.

"Це другий великий обмін після тривалої перерви. І ми продовжуємо роботу та виконання задачі президента - повернути всіх", - зауважив Єрмак.

Він подякував Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу.

Як повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, хлопців, які вже сьогодні за довгий час почули голоси своїх рідних, переповнювали емоції. Не менш емоційно на дзвінки реагували і родини, які чекають на своїх батьків, синів, братів.

Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація.

"Україна вкотре підтверджує своє прагнення повернути всіх своїх громадян на рідну землю і працює у цьому напрямку", - наголосив Лубінець.

Як уточнюють в Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, серед врятованих військовослужбовців цього разу 95 представників Збройних Сил України, 56 нацгвардійців, 26 прикордонників, 29 воїнів Територіальної оборони та один представник Національної поліції України.

180 оборонців, які повертаються додому - з рядового та сержантського складу, ще 27 - українські офіцери. Щонайменше 36 з них мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед звільнених військовослужбовців - захисники Маріуполя, Херсона, бійці з острова Зміїний, морпіхи та бойові медики.

Нагадаємо, 4 січня з російського полону в Україну повернулися 230 полонених. Серед них – полонені з Чорнобильської АЕС та острова Зміїний.