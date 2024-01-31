Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)

31 января Украина смогла вернуть из российского плена домой 207 военнопленных. Это уже 50-й обмен пленными.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря ни на что", - отметил гарант.

Он подчеркнул, что Украина помнит о каждом и каждом в плену.

"Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.

Много защитников Мариуполя, военные, находившиеся на «Азовстале», остров Змеиный, Донецкое, Запорожское, Харьковское, Луганское, Херсонское и Сумское направления.

"Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи президента – вернуть всех", – отметил Ермак.

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

Как сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, ребят, за долгое время услышавших голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ожидающие своих родителей, сыновей, братьев.

Далее у возвращенных воинов – теплый ужин, получение чистой одежды, медицинское освидетельствование, восстановление документов, банковских карт и реабилитация.

"Украина еще раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении", - подчеркнул Лубинец.

Как уточняют в Координационном штабе по обращению с военнопленными, среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

180 возвращающихся домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21 год.

Среди освобожденных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Напомним, 4 января из российского плена в Украину вернулись 230 пленных. Среди них – пленные с Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.