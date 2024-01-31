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Категория
Общество
Дата публикации

Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)

207 наших военных вернули домой
207 наших военных вернули домой

31 января Украина смогла вернуть из российского плена домой 207 военнопленных. Это уже 50-й обмен пленными.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем, несмотря ни на что", - отметил гарант.

Он подчеркнул, что Украина помнит о каждом и каждом в плену.

"Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - подчеркнул Зеленский.

Фото 2 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 3 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 4 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 5 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 6 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 7 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 8 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 9 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)

Как сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, среди освобожденных воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.

Много защитников Мариуполя, военные, находившиеся на «Азовстале», остров Змеиный, Донецкое, Запорожское, Харьковское, Луганское, Херсонское и Сумское направления.

Фото 10 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 11 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 12 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 13 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)

"Это второй большой обмен после длительного перерыва. И мы продолжаем работу и выполнение задачи президента – вернуть всех", – отметил Ермак.

Он поблагодарил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными за работу.

Как сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, ребят,  за долгое время услышавших голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, ожидающие своих родителей, сыновей, братьев.

Фото 14 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 15 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 16 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 17 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 18 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 19 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 20 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 21 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)
Фото 22 — Украина вернула домой 207 военнопленных (ФОТО)

Далее у возвращенных воинов – теплый ужин, получение чистой одежды, медицинское освидетельствование, восстановление документов, банковских карт и реабилитация.

"Украина еще раз подтверждает свое стремление вернуть всех своих граждан на родную землю и работает в этом направлении", - подчеркнул Лубинец.

Как уточняют в Координационном штабе по обращению с военнопленными, среди спасенных военнослужащих на этот раз 95 представителей Вооруженных Сил Украины, 56 нацгвардейцев, 26 пограничников, 29 воинов Территориальной обороны и один представитель Национальной полиции Украины.

180 возвращающихся домой - из рядового и сержантского состава, еще 27 - украинские офицеры. По меньшей мере, 36 из них имеют ранения или серьезные болезни. Старшему из освобожденных защитников уже исполнился 61 год, а самому младшему вскоре будет 21 год.

Среди освобожденных военнослужащих – защитники Мариуполя, Херсона, бойцы с острова Змеиный, морпехи и боевые медики.

Напомним, 4 января из российского плена в Украину вернулись 230 пленных. Среди них – пленные с Чернобыльской АЭС и острова Змеиный.

Автор:
Светлана Манько