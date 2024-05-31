Україна повернула з полону 71 військового та чотирьох цивільних

31 травня відбувся черговий обмін військовополоненими. Україні вдалося повернути додому 71 захисника та чотирьох цивільних. Це вже 52-й за рахунком обмін.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленеський.

"Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!", -написав він.

За його словами, серед звільнених військових є воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

Керівник ОП Андрій Єрмак додав, що серед звільнених є рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ. З них 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі" та українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.

Сьогодні до своїх рідних повертаються 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки. Серед визволених Оборонців - 70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність", - повідомили в КШПП.

Станом на зараз визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України.

Нагадаємо, попередній, 51-й обмін полоненими відбувся ще 8 лютого. Тоді вдалося повернути додому 100 захисників, більшість з яких була оборонцями Маріуполя.