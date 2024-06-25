Україна повернула додому 90 захисників

25 червня відбувся черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 90 захисників. Це Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Це вже 53-й за рахунком обмін.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону. Воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках", - написав він.

Зокрема, вдалося повернути 59 Оборонців Маріуполя, з них 52 бійця, що вийшли з “Азовсталі”. З полону визволено 5 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС.

Зеленський додав, що Україна пам’ятає про всіх наших людей у російському полоні і продовжує роботу задля звільнення кожного й кожної.

"Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог. Дякую нашій команді, яка займається обмінами: Буданов, Єрмак, Малюк, Клименко, Лубінець. Усім партнерам, які допомагають, ОАЕ за сприяння у звільненні цих наших людей. Разом можемо досягати навіть найскладніших результатів", - додав він.

Нагадаємо, 52-й обмін відбувся 31 травня. Тоді Україні вдалося повернути додому 71 захисника та чотирьох цивільних.