В результате удара по Одессе погибли бывший первый заместитель мэра Тетюхин и командир штурмовой бригады "Лют"

15 марта российские кафиры нанесли удар по гражданской инфраструктуре Одессы, в результате чего погибли 20 человек. Среди них - бывший первый заместитель Одесского городского головы Сергей Тетюхин и Александр Гостищев - командир штурмового полка Цунами штурмовой бригады Лют Гвардии наступления.

О гибели Тетюхина сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Одесский городской совет и Одесский городской голова Геннадий Труханов выражают глубокие и искренние соболезнования в связи с тяжелой потерей – в результате сегодняшней российской атаки погиб Сергей Тетюхин, бывший первый заместитель Одесского городского головы", – говорится в сообщении.

Труханов добавил, что наследие Тетюхина - современные транспортные развязки, техника, предоставленная международными партнерами и много эффективных решений для улучшения городского пространства.

Как сообщил министр МВД Игорь Клименко, среди погибших есть и полицейские, хотя он и не стал раскрывать их личные данные.

"К сожалению, есть потери и среди личного состава Национальной полиции. Сильные, бесстрашные бойцы. Без цифр, но с большим уважением к каждому погибшему...", - написал Клименко.

О гибели во время ракетной атаки Александра Гостищева сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор и написал, что Гостищев встал на защиту Украины еще в далеком 2014 году.

"Его сердце остановила российская баллистическая ракета, выпущенная с территории Крыма по Одессе сегодня с утра... Недавно Александру Гостищеву исполнился 41 год", - говорится в сообщении.

Также стало известно имя погибшего спасателя.

"В результате сегодняшнего ракетного террора по Одесщине погиб наш спасатель - 29-летний водитель-пожарный Денис Колесников. Денис получил травмы несовместимые с жизнью на месте повторного вражеского ракетного обстрела гражданской инфраструктуры, во время выполнения служебных обязанностей", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, сейчас известно о 73 получивших ранения людях. Из которых 8 – сотрудники ГСЧС.