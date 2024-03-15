Внаслідок удару по Одесі загинули колишній перший заступник мера Тетюхін і командир штурмової бригади "Лють"

15 березня російські окупанти завдали удару по цивільній інфраструктурі Одеси, внаслідок чого загинули 20 людей. Серед них - колишній перший заступник Одеського міського голови Сергій Тетюхін та Олександр Гостіщев – командир штурмового полку “Цунамі” штурмової бригади “Лють” Гвардії наступу.

Про загибель Тетюхіна повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

"Одеська міська рада та Одеський міський голова Геннадій Труханов висловлюють глибокі та щирі співчуття у звʼязку з важкою втратою - внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув Сергій Тетюхін, колишній перший заступник Одеського міського голови", - йдеться в повідомленні.

Труханов додав, що спадщиною Тетюхіна є сучасні транспортні розвʼязки, техніка, яка надана міжнародними партнерами та багато ефективних рішень для покращення міського простору.

Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, серед загиблих є також і поліцейські, хоча він і не став розкривати їхні особисті дані.

"На жаль, маємо втрати й серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого… ", - написав Клименко.

Про загибель під час ракетної атаки Олександра Гостіщева повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор і написав, що Гостіщев став на захист України ще в далекому 2014 році.

"Його серце зупинила російська балістична ракета, випущена з території Криму по Одесі сьогодні зранку... Нещодавно Олександру Гостіщеву виповнився 41 рік", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо ім'я загиблого рятувальника.

"Внаслідок сьогоднішнього ракетного терору по Одещині загинув наш рятувальник — 29-річний водій-пожежний Денис Колесніков. Денис отримав травми несумісні з життям на місці повторного ворожого ракетного обстрілу цивільної інфраструктури, під час виконання службових обовʼязків", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, наразі відомо про 73 людей, які отримали поранення. З яких 8 — співробітники ДСНС.