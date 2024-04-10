В Харькове четверо раненых из-за попадания в предприятие, а в Николаевской области возник пожар: как прошли сутки в регионах

За минувшие сутки враг выпустил по Украине 17 ударных БпЛА и 2 ракеты, 282 раза ударил по территории Запорожской области, обстрелял из артиллерии и минометов Сумщину и Никопольщину.

Силы ПВО уничтожили 14 "шахедов" и 2 ракеты Х-59

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, ночью 10 апреля 2024 года враг атаковал 17 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 с мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Всего сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях.

Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.

В Харькове из-за обстрела предприятия пострадали четыре человека

9 апреля в 14:58 в г. Харьков в результате обстрела УМБП Д-30 территории предприятия повреждено производственное здание и 4 автомобиля. Пострадали четыре человека, работники предприятия: женщина 33 лет и мужчины 27, 31 и 55 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Казачья Лопань, Стрилеча, Лукьянцы и другие. Авиаударам подверглись н.п. Харьков, Потихоново, Чайковка, Глубокое, Ивановка, Боровая.

В частности, в результате обстрела с. Гусаровка Изюмского района повреждено здание учебного заведения. В пгт Боровая Изюмского района из-за вражеского авиационного обстрела 2 КАБ повреждены 7 домов, здания двух кафе, гараж, автомобиль ЭМП, хозяйственные постройки. В с. Кучеривка Купянского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены дом, хозяйственные постройки. В с. Куриловка Купянского района из-за вражеских обстрелов РСЗО повреждены дома, ворота, забор. В с. Загрызовое Изюмского района в результате вражеского обстрела БПЛА "Ланцет" повреждены 2 экскаватора. В с. Подолы Купянского района в результате вражеского обстрела РСЗО повреждены частный дом, гараж. В этих деревнях обошлось без пострадавших.

В результате обстрела РСЗО с. Старица Чугуевского района поврежден частный дом. Ранен 63-летний мужчина.

Враг ударил по Никопольщине дронами и артиллерией

"Вечером агрессор не прекращал атаковать Никопольщину", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака. Он сообщил, что используя дроны и артиллерию, враг ударил по району еще 6 раз. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская сельские общины. Повреждены медучреждение и частный дом. Люди не пострадали.

Армия агрессора 282 раза атаковала населенные пункты Запорожской области

Как сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, в течение суток оккупанты 282 раза атаковали 6 населенных пунктов Запорожской области.

Войска РФ нанесли 3 авиационных удара по Малой Токмачке и Роботиному.

Кроме того, 31 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 14 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Малую Токмачку, Роботино и Левадное. 234 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Малиновки, Роботиного и Левадного.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области из-за российской агрессии ранен один человек

По сообщению главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник обстреливал Берислав, Михайловку, Монастырское, Понятовку, Красный Маяк, Кизомис, Новоалександровку, Ромашково, Томину Балку, Днепровское, Садовое, Янтарное, Антоновку, Камышаны и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 7 частных домов. Также были зафиксированы попадания в Пункт несокрушимости, вышки мобильной связи, магазин и частный автомобиль. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Враг терроризировал Одесщину дронами и ракетами

Как сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, сначала россияне запустили ударные беспилотники, под прицелом снова была энергетическая инфраструктура. Силы ПВО уничтожили 2 "шахеда".

На рассвете около 5:30 российские террористы атаковали Одесщину ракетами, применили и баллистику. В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков россияне ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Пока известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия.

Также повреждены энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Люди чудом не пострадали.

В Николаевской области уничтожены 12 "шахедов"

В ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожено 12 БпЛА типа Shahed 131/136, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Кроме того, что враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской общины, в этом населенном пункте предварительно в результате сбития вражеского БпЛА возник пожар на оперативно ликвидированном рекреационном объекте. Пострадавших нет.

Также в результате попадания "шахедов" поврежден объект энергетической инфраструктуры в Николаевском районе. Вводились аварийные отключения, пострадавших нет.

Утром, 10 апреля, враг снова наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Сумщину обстреливали из минометов и артиллерии

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская и Середино-Будская община, сообщили в Сумской ОВА.

В Донецкой области из-за вражеских обстрелов много раненых и 1 погибший

Всего за сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В частности, в Красногоровке Покровского района ранены 3 человека. В Соколе Очеретинской общины ранен человек. В Кураховской общине обстреляны Волченка, Ганивка, Веселый Гай и Курахово.

В Лиманской общине Краматорского района обстреляны Заречное, Новое и Терны. В Константиновке 1 человек погиб и 2 ранены; повреждены 27 частных домов, 10 многоэтажек, 4 магазина, 2 инфраструктурных объекта и 2 социальных заведения. В Славянске ранены 3 человека.

В Нью-Йорке Бахмутского района поврежден инфраструктурный объект. В Часовоярской общине повреждены 11 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 3 дома и нежилое сооружение.