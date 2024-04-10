У Харкові четверо поранених через влучання у підприємство, а на Миколаївщині виникла пожежа: як пройшла доба у регіонах

За минулу добу ворог випустив по Україні 17 ударних БпЛА і 2 ракети, 282 рази вдарив по території Запорізької області, обстріляв з артилерії та мінометів Сумщину та Нікопольщину.

Сили ППО знищили 14 "шахедів" та 2 ракети Х-59

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Усього збито 14 "шахедів" на Миколаївщині та Одещині.

Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу.

У Харкові через обстріл підприємства постраждали четверо людей

9 квітня о 14:58 у м. Харків внаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та 4 автівки. Постраждали четверо людей, працівники підприємства: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років. Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Крім того, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та ін. Авіаударів зазнали н.п. Харків, Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова.

Зокрема, внаслідок обстрілу с. Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу. У смт Борова Ізюмського району через ворожий авіаційний обстріл 2 КАБ пошкоджені 7 будинків, будівля двох кафе, гараж, автівка ЕМД, господарчі споруди. У с. Кучерівка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинок, господарчі споруди. У с. Курилівка Куп'янського району через ворожий обстріл РСЗВ пошкоджені будинки, ворота, паркан. У с. Загризове Ізюмського району у результаті ворожого обстрілу БПЛА "Ланцет" пошкоджено 2 екскаватори. У с. Подоли Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені приватний будинок, гараж. В цих селах обійшлось без постраждалих.

Внаслідок обстрілу РСЗВ с. Стариця Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Поранений 63-річний чоловік.

Ворог вдарив по Нікопольщині дронами та артилерією

"Ввечері агресор не припиняв атакувати Нікопольщину", - йдеться в повідомленні очільника Дніпропетровської ОДА Сергія Лисака. Він повідомив, що використовуючи дрони та артилерію, ворог вгатив по району ще 6 разів. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська сільська громади. Пошкоджені медзаклад та приватний будинок. Люди не постраждали.

Армія агресора 282 рази атакувала населені пункти Запорізької області

Як повідомив голова Запорізької області Іван Федоров, впродовж доби окупанти 282 рази атакували 6 населених пунктів Запорізької області.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Малій Токмачці та Роботиному.

Крім того, 31 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине та Левадне. 234 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Малинівки, Роботиного та Левадного.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині через російську агресію поранена одна людина

За повідомленням голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в Пункт Незламності, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Ворог тероризував Одещину дронами та ракетами

Як повідомив очільник Одеської ОДА Олег Кіпер, спочатку росіяни запустили ударні безпілотники, під прицілом знову була енергетична інфраструктура. Наші сили ППО знищили 2 "шахеди".

На світанку, близько 5:30, російські терористи атакували Одещину ракетами, застосували і балістику. В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок. Люди дивом не постраждали.

У Миколаївській області знищено 12 "шахедів"

У ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 12 БпЛА типу Shahed 131/136, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Крім того, що ворог завдавав артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади, у цьому населеному пункті попередньо в результаті збиття ворожого БпЛА виникла пожежа на рекреаційному об'єкті, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Також внаслідок влучання "шахедів" пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Вводилися аварійні відключення, постраждалих немає.

Зранку, 10 квітня, ворог знову завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Сумщину обстрілювали з мінометів та артилерії

Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 15 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська та Середино-Будська громада, повідомили в Сумській ОВА.

На Донеччині через ворожі обстріли багато поранених і 1 загиблий

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Зокрема, у Красногорівці Покровського району поранено 3 людини. У Соколі Очеретинської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Вовченка, Ганівка, Веселий Гай і Курахове.

У Лиманській громаді Краматорського району обстріляні Зарічне, Нове і Терни. У Костянтинівці 1 людина загинула і 2 поранено; пошкоджені 27 приватних будинків, 10 багатоповерхівок, 4 крамниці, 2 інфраструктурні об'єкти і 2 соціальні заклади. У Слов'янську поранено 3 людини.

У Нью-Йорку Бахмутського району пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 3 будинки і нежитлову споруду.