Войска РФ атаковали 125 населенных пунктов: как прошли сутки в регионах

По информации ситуационного центра Министерства обороны Украины Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 15 областей Украины. Всего из разных видов вооружения – минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация – были атакованы 125 населенных пунктов и 150 объектов инфраструктуры.

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По Запорожье враг нанес 327 ударов

За прошедшие сутки враг нанес 327 ударов по 12-ти населенным пунктам Запорожской области. 12 ракетных ударов военнослужащие РФ совершили по Запорожью и Запорожскому району. 4 авиационных удара по Малой Токмачке, Роботиному, Левадному. 40 БПЛА атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.

271 артудар нанесен по территории Орехова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малиновки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Левадного, Степногорска. Поступили 26 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, сообщили в ОВА.

В результате утреннего обстрела, который РФ совершила 22 марта, 4 дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья. Спасатели ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям.

В Херсонской области два человека погибли

Прошедшие сутки противник обстреливал Токаревку, Берислав, Тягинку, Кизомис, Казацкое, Белозерку, Огромное, Новоберислав, Антоновку, Зимовник, Садовое, Камышаны, Станислав, Широкую Балку, Дудчаны, Золотую Балку и город Херсон, сообщил глава ОВА Александр.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате чего повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры, учебное заведение, админздание, детский сад, газопроводы, хозяйственное сооружение, сельхозтехнику и автомобили.

Утром враг повторил обстрелы.

В Харьковской области обстреляны 15 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага потерпели около 15 населенных пунктов Харьковщины: Уды, Казачья Лопань, Западное, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиаударов потерпел н.п. Синковка. В селе Барановка Богодуховского района войска РФ применили БПЛА и разрушили частный дом, сообщил глава области Александр Прокудин.

В течение 4:52 - 5:30 в Харьковской области осуществлен массированный ракетный обстрел объектов энергетической инфраструктуры. Более 15 ракет С-300/Х-22. Харьков временно без света. Все профильные службы работают, производится ремонт, ситуация под контролем. Открыты все пункты Несокрушимости, при необходимости можно обращаться к ним. Найти адреса можно в Действии, на карте или с помощью чат-бота @nezlamnistbot.

В Одесской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Во время массированной атаки России силы ПВО сбили над Одесской областью по меньшей мере 11 дронов, но есть повреждения объектов критической инфраструктуры, рассказала руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

"Массированная ночная атака врага повредила энергообъекты Одесщины также. Поэтому в Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

В Николаеве – 10 раненых

Вчера днем, 21 марта, около 14:30 город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту промышленной инфраструктуры, предположительно ракетой "Искандер М", сообщил глава области Виталий Ким.

В результате обстрела погиб один человек. Ранения получили десять человек, состояние одного из пострадавших - тяжелое. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Повреждения в многоэтажках и частном секторе не зафиксированы.

Николаевский район: Враг наносил минометные обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по с. Дмитровка Куцурубской общины. Повреждена линия электропередач.

Сегодня утром в 05:10 в Николаевском районе в результате вражеской атаки повреждения получил объект энергетической инфраструктуры. Подробная информация уточняется.

За сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донбасса

Покровский район. В Марьинском обществе обстреляны Красногоровка, Антоновка и Максимилиановка. В Новогродовке 2 человека погибли и 2 ранены. В Остром Кураховской общины повреждена двухэтажка, сообщили в ОВА.

Бахмутский район. В Часовоярской общине повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное сооружение. В Соледарской общине обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка. С линии фронта эвакуировано 769 человек, в том числе 103 ребенка.

Утренняя атака на Украину: что известно о пострадавших

Напомним, ночью 22 марта россияне запустили крылатые ракеты из самолетов Ту-95МС. В Запорожье после массированного удара России полностью перекрыли движение транспорта на дамбе Днепровской гидроэлектростанции. В Кривом Роге зафиксированы прилеты по критической инфраструктуре. Оккупанты совершили более 15 ударов по объектам энергетики Харькова. Город практически полностью без света.

В результате противовоздушного боя уничтожены 92 воздушные цели из 151. Из них - 55 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", 35 крылатых ракет Х-101/Х-55 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на данный момент известно о 2 погибших и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 10 травмированных в Запорожье, 3 человека там числятся без вести пропавшими на местах ударов. Один человек погиб. Также известно о двух пострадавших в Ивано-Франковской области.