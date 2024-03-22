Війська РФ атакували 125 населених пунктів: як минула доба в регіонах

За інформацією ситуаційного центру Міністерства оборони України Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 15 областей України. Загалом з різних видів озброєння – міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація – були атаковані 125 населених пунктів та 150 об’єктів інфраструктури.

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По Запоріжжі ворог завдав 327 ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 327 ударів по 12-ти населених пунктах Запорізької області. 12 ракетних ударів військовослужбовці РФ здійснили по Запоріжжю та Запорізькому району. 4 авіаційні удари по Малій Токмачці, Роботиному, Левадному. 40 БПЛА атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

271 артудар завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Вербового, Дорожнянки, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Левадного, Степногірську. Надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури, повідомили в ОВА.

Внаслідок ранкового обстрілу, який РФ здійснила 22 березня, 4 будинки вщент зруйновано, понад 40 - пошкоджено. Такими є наслідки 2-х ворожих ракетних ударів тільки по одній з вулиць Запоріжжя. Рятувальники ДСНС продовжують пошукову операцію і допомагають людям.

На Херсонщині дві людини загинули

Минулої доби противник обстрілював Токарівку, Берислав, Тягинку, Кізомис, Козацьке, Білозерку, Велетенське, Новоберислав, Антонівку, Зимівник, Садове, Комишани, Станіслав, Широку Балку, Дудчани, Золоту Балку та місто Херсон, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, адмінбудівлю, дитячий садок, газогони, господарську споруду, сільгосптехніку та автомобілі.

Зранку ворог повторив обстріли.

На Харківщині обстріляні 15 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань, Западне, Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнав н.п. Синьківка. У селі Баранівка Богодухівського району війська РФ застосували БПЛА та зруйнували приватний будинок, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Протягом 4:52 — 5:30 у Харківській області здійснено масований ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури. Понад 15 ракет С-300/Х-22. Харків тимчасово без світла. Усі профільні служби працюють, проводиться ремонт, ситуація під контролем. Відкриті усі пункти Незламності, за потреби можна звертатися до них. Знайти адреси можна у Дії, на мапі, або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

На Одещині пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури

Під час масованої атаки Росії сили ППО збили над Одещиною щонайменше 11 дронів, але є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, розповіла керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

"Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб'єкти Одещини також. Через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві – 10 поранених

Учора вдень, 21 березня, близько 14:30 місто зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар було завдано по об'єкту промислової інфраструктури, імовірно, ракетою "Іскандер М", повідомив очільник області Віталій Кім.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина. Поранень зазнали десятеро людей, стан одного з постраждалих - важкий. Надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджень у багатоповерхівках та приватному секторі не зафіксовано.

Миколаївський район: Вворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Пошкоджено лінію електропередач.

Сьогодні зранку о 05:10 в Миколаївському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнав обʼєкт енергетичної інфраструктури. Детальна інформація уточнюється.

За добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Покровський район. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Антонівка і Максимільянівка. У Новогродівці 2 людини загинули і 2 поранені. У Гострому Курахівської громади пошкоджено двоповерхівку, повідомили в ОВА.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і промислова споруда. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Міньківка. З лінії фронту евакуйовано 769 осіб, у тому числі 103 дитини.

Ранкова атака на Україну: шо відомо про постаждалих

Нагадаємо, вночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. У Запоріжжі після масованого удару Росії повністю перекрили рух транспорту на греблі Дніпровської гідроелектростанції. У Кривому Розі зафіксовано прильоти по критичній інфраструктурі. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

В результаті протиповітряного бою знищено 92 повітряні цілі із 151. З них - 55 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", 35 крилатих ракет Х-101/Х-55 і 2 керовані авіаційні ракети Х-59 повідомили Повітряні сили.

Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей та щонайменше 8 поранених у Хмельницькому. Також 10 травмованих у Запоріжжі, 3 особи там вважаються безвісти зниклими на місцях ударів, одна людина загинула. Також відомо про двох постраждалих у Фвано-Франківській області.