Враг атаковал Украину "шахедами", в Сумской области повреждены энергетические объекты: как прошли сутки в регионах

В ночь на 22 мая армия страны-агрессора атаковала Украину 24 "шахедами", все из которых удалось сбить. Из-за вражеских обстрелов есть разрушения и раненые в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Донецкой областях.

Силы ПВО уничтожили все 24 запущенных врагом "шахеда"

Согласно сообщению Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА типа Shahed-131/136. Пуски производились из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и территории временно оккупированного Крыма.

В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось сбить все 24 "шахеда".

Сообщается, что ударные БПЛА уничтожали в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

На Харьковщине из-за попадания КАБов разрушен детский сад

Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, за прошедшие сутки в поселке Золочев Богодуховского района в результате попадания 4 КАБ разрушен детский сад и местный рынок. Предварительно повреждены школа, магазины, ресторан, 5 двухэтажных многоквартирных и частных домов.

Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov Последствия обстрела в поселке Золочев. Фото: https://t.me/synegubov

Кроме того, в г. Чугуев в результате вражеского удара повреждено здание детского сада. Пострадала 21-летняя женщина.

В с. Гоптовка Харьковского района в результате артобстрела получила ранение женщина.

В с. Дружелюбовка Изюмского района в результате обстрела горел дом. Повреждены хозяйственные постройки.

В поселке Белый Колодец Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено рабочее здание предприятия.

В с. Липцы Харьковского района в результате артобстрела было попадание во двор, повреждены два хозяйственных постройки и дом.

В результате атаки по Донетчине один человек погиб

Согласно сообщению главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.

В частности, в Марьинской общине Покровского района обстреляны Парасковеевка, Максимилиановка и Антоновка. В Кураховской общине поврежден дом в Горняке, обстреляны Островское и Острое. В Роге Покровской общины 1 человек погиб, 2 ранены; 1 дом разрушен, еще 15 повреждены.

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

В Лимане Краматорского района ранен человек, повреждены 5 домов, 2 админздания и 2 инфраструктурных объекта. Также в общине повреждены 2 частных дома в Озерном. В Константиновке повреждены 5 домов.

В Северном Торецкой общины Бахмутского района поврежден дом. В Часовоярской общине повреждены 19 частных домов и многоэтажка. В Северске повреждены 2 дома и 2 админздания.

Вражеская армия ударила по Запорожской области 391 раз

В течение суток оккупанты 391 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров.

В частности, войска РФ ударили ракетой по Запорожью. Также враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.

182 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Роботино, Малую Токмачку и Левадное. 191 артобстрел нанесен по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботиного, Левадного, Малиновки и Степногорска.

Поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Днепропетровской области из-за обстрела РФ поврежден инфраструктурный объект

Ночью подразделения ПВК "Восток" уничтожили над областью 3 "шахеда". Их ликвидировали в Днепровском, Павлоградском и Криворожском районах, рассказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Также он сообщил, что не прекращались атаки на Никопольщину. С вечера оккупанты трижды обстреляли район из артиллерии. Столько же было ударов дронами-камикадзе.

Агрессор попал по самому Никополю, Покровской, Красногригоревской и Марганецкой общинам. Поврежден инфраструктурный объект и линия электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Херсонской области из-за российской агрессии 8 человек получили ранения

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Новоберислав, Казацкое, Антоновка, Республиканец, Ивановка, Гавриловка, Велетенское, Понятовка, Бургунка, Садовое, Белозерка, Берислав, Михайловка, Веселое, Казацкое, Приднепровское и город Херсон, сообщил начальник Херсонской области Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 6 многоэтажек и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в башню мобильной связи, агропредприятие, газопровод и автомобили.

Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Враг обстрелял Очаковскую общину в Николаевской области

Согласно сообщению главы Николаевской ОГА Виталия Кима, ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Также ночью в области было уничтожено 10 "шахедов".

В Сумской области раздался 31 взрыв

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 31 взрыв, сообщили в Сумской ОВД.

Обстрелам подверглись Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Конотопская и Шосткинская общины.

Кроме того, враг нанес авиационный удар, применив БПЛА типа "шахед", по энергетическим объектам городов Шостки и Конотопа. Ведется работа по возобновлению электроснабжения.