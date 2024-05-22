Ворог атакував Україну "шахедами", на Сумщині пошкоджено енергетичні об’єкти: як пройшла доба у регіонах

В ніч на 22 травня армія країни-агресора атакувала Україну 24 "шахедами", всі з яких вдалося збити. Через ворожі обстріли є руйнування та поранені у Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Сумській та Донецькій областях.

Сили ППО знищили всі 24 запущені ворогом "шахеди"

Згідно з повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ та території тимчасово окупованого Криму.

В результаті протиповітряного бою Силам оборони України вдалося збити усі 24 "шахеди".

Повідомляється, що ударні БпЛА знищували у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

На Харківщині через влучання КАБів зруйновано дитячий садочок

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, минулої доби у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок влучання 4 КАБів зруйновано дитячий садочок та місцевий ринок. Попередньо пошкоджено школу, магазини, ресторан, 5 двоповерхових багатоквартирних та приватні будинки.

Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov Наслідки влучань у селищі Золочів. Фото: https://t.me/synegubov

Крім того, у м. Чугуїв внаслідок ворожого удару пошкоджена будівля дитячого садку. Постраждала 21-річна жінка.

У с. Гоптівка Харківського району внаслідок артобстрілу отримала поранення жінка.

У с. Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. Пошкоджені господарчі споруди.

У селищі Білий Колодязь Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена робоча будівля підприємства.

У с. Липці Харківського району внаслідок артобстрілу було влучання у двір, пошкоджено дві господарчі споруди та будинок.

Внаслідок атаки по Донеччині одна людина загинула

Згідно з повідомленням голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна, всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Зокрема, у Мар'їнській громаді Покровського району обстріляні Парасковіївка, Максимільянівка і Антонівка. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гірнику, обстріляні Острівське і Гостре. У Розі Покровської громади 1 людина загинула, 2 поранено; 1 будинок зруйновано, ще 15 пошкоджено.

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: https://t.me/VadymFilashkin

У Лимані Краматорського району поранено людину, пошкоджено 5 будинків, 2 адмінбудівлі і 2 інфраструктурні об'єкти. Також у громаді пошкоджені 2 приватні будинки в Озерному. У Костянтинівці пошкоджено 5 будинків.

У Північному Торецької громади Бахмутського району пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 19 приватних будинків і багатоповерхівка. У Сіверську пошкоджено 2 будинки і 2 адмінбудівлі.

Ворожа армія вдарила по Запорізькій області 391 раз

Впродовж доби окупанти 391 раз ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів, повідомив очільник Запорізької області Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ вдарили ракетою по Запоріжжю. Також ворог завдав 2 авіаційних удари по Новоандріївці.

182 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 191 артобстріл завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Степногірська.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

У Дніпропетровській області через обстріл РФ пошкоджено інфраструктурний об’єкт

Вночі підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 3 "шахеди". Їх ліквідували у Дніпровському, Павлоградському і Криворізькому районах, розповів голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Також він повідомив, що не припинялися атаки на Нікопольщину. Від вечора окупанти тричі обстріляли район з артилерії. Стільки ж було ударів дронами-камікадзе.

Агресор поцілив по самому Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Пошкоджені інфраструктурний об’єкт і лінія електропередач.

Минулося без загиблих та постраждалих.

На Херсонщині через російську агресію 8 людей дістали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Новоберислав, Козацьке, Антонівка, Республіканець, Іванівка, Гаврилівка, Велетенське, Понятівка, Бургунка, Садове, Білозерка, Берислав, Михайлівка, Веселе, Козацьке, Придніпровське та місто Херсон, повідомив начальник Херсонської області Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 6 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, агропідприємство, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 8 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.

Ворог обстріляв Очаківську громаду у Миколаївській області

Згідно з повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вночі в області було знищено 10 "шахедів".

На Сумщині пролунав 31 вибух

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 31 вибух, повідомили в Сумській ОВА.

Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Конотопська та Шосткинська громади.

Крім того, ворог наніс авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "шахед", по енергетичних об’єктах міст Шостки та Конотопа. Ведеться робота з відновлення електропостачання.